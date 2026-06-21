"Хезболла" пригрозила Израилю ответом на нарушение прекращения огня

Он добавил, что движение сочтет неприемлемой ситуацию, при которой израильские военные останутся на юге Ливана.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника передавало, что Израиль и "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу в 16.00 пятницы. В пятницу ливанский военно-полевой источник сообщил РИА Новости, что израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана вопреки сообщениям о вступлении в силу режима прекращения огня.