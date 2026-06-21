"Хезболла" пригрозила Израилю ответом на нарушение прекращения огня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генсек движения "Хезболлы" Наим Касем заявил, что движение ответит на любое нарушение режима прекращения огня со стороны Израиля.
- Касем добавил, что израильские военные на юге Ливана будут считаться неприемлемой ситуацией.
КАИР, 21 июн - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" ответит на любое нарушение режима прекращения огня со стороны Израиля, заявил генсек движения Наим Касем.
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"Мы не примем какое-либо нарушение и ответим на него", - сказал Касем, слова которого приводит телеканал Al Mayadeen.
Он добавил, что движение сочтет неприемлемой ситуацию, при которой израильские военные останутся на юге Ливана.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника передавало, что Израиль и "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу в 16.00 пятницы. В пятницу ливанский военно-полевой источник сообщил РИА Новости, что израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана вопреки сообщениям о вступлении в силу режима прекращения огня.
Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир в воскресенье охарактеризовал перемирие с ливанским движением "Хезболлах" как хрупкое и призвал военных быть готовыми к возобновлению боевых действий.