Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала в части Харьковской области.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в воскресенье телеканал сообщал о взрыве в Харькове.
"Второй взрыв слышен в Харькове", - говорится в сообщении "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в части Харьковской области.
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