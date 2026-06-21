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В Подмосковье опрокинулся катер с людьми - РИА Новости, 21.06.2026
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23:46 21.06.2026
В Подмосковье опрокинулся катер с людьми

В Химках опрокинулся катер с людьми, пассажиры упали в воду, СК начал проверку

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В канале имени Москвы в Химках произошел инцидент с катером, в результате которого четыре пассажира оказались в воде.
  • По предварительным данным, погибших нет, судно зачерпнуло воду при повороте, опрокинулось, но было перевернуто и убыло в неизвестном направлении после откачки воды.
  • Западное МСУТ СК РФ проводит проверку по статье 238 УК РФ и даст оценку действиям лиц, допустивших нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Следователи проводят проверку с связи с инцидентом с катером в канале имени Москвы в подмосковных Химках, в результате которого четыре пассажира оказались в воде, сообщает Западное МСУТ СК РФ.
Как рассказали в ведомстве, в СМИ сообщается об инциденте с катером в микрорайоне Старбеево в Химках, в результате которого четыре пассажира оказались в воде. По предварительным данным, погибших нет.
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Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, металлическое судно при повороте зачерпнуло воду и опрокинулось, но было перевернуто и после откачки воды убыло в неизвестном направлении.
«
"По данному факту проводится проверка по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности - ред.)", - говорится в официальном канале Западного МСУТ СК РФ на платформе "Макс".
Кроме того, отмечается, что следствие даст оценку действиям лиц, допустивших нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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ПроисшествияРоссияХимки (городской округ в Московской области)МоскваСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)
 
 
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