В Подмосковье опрокинулся катер с людьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В канале имени Москвы в Химках произошел инцидент с катером, в результате которого четыре пассажира оказались в воде.
- По предварительным данным, погибших нет, судно зачерпнуло воду при повороте, опрокинулось, но было перевернуто и убыло в неизвестном направлении после откачки воды.
- Западное МСУТ СК РФ проводит проверку по статье 238 УК РФ и даст оценку действиям лиц, допустивших нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Следователи проводят проверку с связи с инцидентом с катером в канале имени Москвы в подмосковных Химках, в результате которого четыре пассажира оказались в воде, сообщает Западное МСУТ СК РФ.
Как рассказали в ведомстве, в СМИ сообщается об инциденте с катером в микрорайоне Старбеево в Химках, в результате которого четыре пассажира оказались в воде. По предварительным данным, погибших нет.
Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, металлическое судно при повороте зачерпнуло воду и опрокинулось, но было перевернуто и после откачки воды убыло в неизвестном направлении.
Кроме того, отмечается, что следствие даст оценку действиям лиц, допустивших нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.