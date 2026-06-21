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В промзоне в Катаре прогремел взрыв - РИА Новости, 21.06.2026
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23:20 21.06.2026
В промзоне в Катаре прогремел взрыв

В промышленной зоне Рас Лаффан в Катаре прогремел взрыв

© РИА Новости / Абдулкадер Хадж | Перейти в медиабанкКатар
Катар - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В промышленной зоне Рас Лаффан в Катаре произошел взрыв по технической причине.
  • Пострадавших и опасных утечек после взрыва не зафиксировано.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Взрыв в промышленной зоне Рас Лаффан в Катаре произошел по технической причине, в результате инцидента никто не пострадал, говорится а заявлении катарского МВД.
Ранее агентство Рейтер сообщило о громком взрыве в столице Катара со ссылкой на очевидца.
"На одном из заводов промышленной зоны Рас Лаффан произошел взрыв, вызванный технической причиной. Спасательные службы приступили к работе. Пострадавших или каких-либо опасных утечек зафиксировано не было", - говорится в сообщении.
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