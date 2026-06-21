В промзоне в Катаре прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В промышленной зоне Рас Лаффан в Катаре произошел взрыв по технической причине.
- Пострадавших и опасных утечек после взрыва не зафиксировано.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Взрыв в промышленной зоне Рас Лаффан в Катаре произошел по технической причине, в результате инцидента никто не пострадал, говорится а заявлении катарского МВД.
Ранее агентство Рейтер сообщило о громком взрыве в столице Катара со ссылкой на очевидца.
"На одном из заводов промышленной зоны Рас Лаффан произошел взрыв, вызванный технической причиной. Спасательные службы приступили к работе. Пострадавших или каких-либо опасных утечек зафиксировано не было", - говорится в сообщении.