В промзоне в Катаре прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ В промышленной зоне Рас Лаффан в Катаре произошел взрыв по технической причине.

Пострадавших и опасных утечек после взрыва не зафиксировано.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Взрыв в промышленной зоне Рас Лаффан в Катаре произошел по технической причине, в результате инцидента никто не пострадал, говорится а заявлении катарского МВД.

Ранее агентство Рейтер сообщило о громком взрыве в столице Катара со ссылкой на очевидца.