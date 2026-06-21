Краткий пересказ от РИА ИИ Международная акция «Сад памяти» состоялась 21 июня в каирском парке Аль-Хуррия.

В акции приняли участие сотрудники Русского дома, активисты и египетские студенты, изучающие русский язык, которые высадили восемь деревьев — акации и кампсисы укореняющиеся.

Глава представительства Россотрудничества в Египте Вадим Зайчиков отметил, что акация является символом чистоты, равенства, бессмертия и возрождения, а кампсис укореняющийся — свободы и независимости.

КАИР, 21 июн - РИА Новости, Рустам Имаев. Международная акция "Сад памяти" состоялась в воскресенье, 21 июня, в Каире накануне Дня памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости.

В мероприятии также приняли участие атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в Египте Сергей Кривушин и египетские студенты, изучающие русский язык.

В ходе акции сотрудники Русского дома и активисты высадили в общей сложности восемь деревьев - акации и кампсисы укореняющиеся.

« "Акация является символом чистоты, равенства, бессмертия и возрождения. Кампсис укореняющийся на протяжении истории был символом свободы и независимости", - отметил в разговоре с РИА Новости глава представительства Россотрудничества в Египте Вадим Зайчиков.

Он подчеркнул, что такие акции помогают сохранить живую связь поколений и передать молодежи память о героическом прошлом.