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В Каире прошла акция "Сад памяти" - РИА Новости, 21.06.2026
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18:46 21.06.2026
В Каире прошла акция "Сад памяти"

РИА Новости: акция "Сад памяти" прошла в Каире накануне Дня памяти и скорби

© РИА НовостиАкция "Сад памяти" в Египте
Акция Сад памяти в Египте - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости
Акция "Сад памяти" в Египте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная акция «Сад памяти» состоялась 21 июня в каирском парке Аль-Хуррия.
  • В акции приняли участие сотрудники Русского дома, активисты и египетские студенты, изучающие русский язык, которые высадили восемь деревьев — акации и кампсисы укореняющиеся.
  • Глава представительства Россотрудничества в Египте Вадим Зайчиков отметил, что акация является символом чистоты, равенства, бессмертия и возрождения, а кампсис укореняющийся — свободы и независимости.
КАИР, 21 июн - РИА Новости, Рустам Имаев. Международная акция "Сад памяти" состоялась в воскресенье, 21 июня, в Каире накануне Дня памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости.
Акция, организованная Русским домом в Каире и отделением "Волонтеров победы" в Египте, прошла возле бюстов Александра Пушкина и Расула Гамзатова в каирском парке Аль-Хуррия.
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В мероприятии также приняли участие атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в Египте Сергей Кривушин и египетские студенты, изучающие русский язык.
В ходе акции сотрудники Русского дома и активисты высадили в общей сложности восемь деревьев - акации и кампсисы укореняющиеся.
«
"Акация является символом чистоты, равенства, бессмертия и возрождения. Кампсис укореняющийся на протяжении истории был символом свободы и независимости", - отметил в разговоре с РИА Новости глава представительства Россотрудничества в Египте Вадим Зайчиков.
Он подчеркнул, что такие акции помогают сохранить живую связь поколений и передать молодежи память о героическом прошлом.
Международная акция "Сад памяти" проводится с 2020 года. Главная цель акции - ежегодная высадка в России и за рубежом 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.
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