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ЦАХАЛ сняла все ограничения для населения по всему Израилю - РИА Новости, 21.06.2026
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23:08 21.06.2026 (обновлено: 23:22 21.06.2026)
ЦАХАЛ сняла все ограничения для населения по всему Израилю

ЦАХАЛ отменила все ограничения для жителей, включая районы на границе с Ливаном

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВид на район Яффо в Тель-Авиве
Вид на район Яффо в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Вид на район Яффо в Тель-Авиве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильская служба командования тылом сняла все ограничения для населения по всему Израилю, включая «линию конфронтации» на границе с Ливаном.
  • Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника передавало, что Израиль и ливанское движение «Хезболлах» достигли соглашения о прекращении огня.
  • Ливанский военно-полевой источник сообщил, что израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана вопреки сообщениям о вступлении в силу режима прекращения огня.
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июн - РИА Новости. Израильская служба командования тылом сняла все ограничения для населения по всему Израилю, включая "линию конфронтации" на границе с Ливаном, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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"После оценки ситуации было принято решение обновить руководящие принципы в сфере гражданской обороны. Начиная с 6.00 утра в понедельник (совпадает с мск), 22 июня 2026 года, все ограничения будут сняты в районе линии конфронтации, и (местные - ред.) поселения... перейдут на уровень полной активности без ограничений, вместо частичной активности", - говорится в заявлении.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника передавало, что Израиль и ливанское движение "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу в 16.00 пятницы. В пятницу ливанский военно-полевой источник сообщил РИА Новости, что израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана вопреки сообщениям о вступлении в силу режима прекращения огня.
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