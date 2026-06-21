ЦАХАЛ сняла все ограничения для населения по всему Израилю

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"После оценки ситуации было принято решение обновить руководящие принципы в сфере гражданской обороны. Начиная с 6.00 утра в понедельник (совпадает с мск), 22 июня 2026 года, все ограничения будут сняты в районе линии конфронтации, и (местные - ред.) поселения... перейдут на уровень полной активности без ограничений, вместо частичной активности", - говорится в заявлении.