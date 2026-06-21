ЦАХАЛ сняла все ограничения для населения по всему Израилю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израильская служба командования тылом сняла все ограничения для населения по всему Израилю, включая «линию конфронтации» на границе с Ливаном.
- Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника передавало, что Израиль и ливанское движение «Хезболлах» достигли соглашения о прекращении огня.
- Ливанский военно-полевой источник сообщил, что израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана вопреки сообщениям о вступлении в силу режима прекращения огня.
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июн - РИА Новости. Израильская служба командования тылом сняла все ограничения для населения по всему Израилю, включая "линию конфронтации" на границе с Ливаном, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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"После оценки ситуации было принято решение обновить руководящие принципы в сфере гражданской обороны. Начиная с 6.00 утра в понедельник (совпадает с мск), 22 июня 2026 года, все ограничения будут сняты в районе линии конфронтации, и (местные - ред.) поселения... перейдут на уровень полной активности без ограничений, вместо частичной активности", - говорится в заявлении.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника передавало, что Израиль и ливанское движение "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу в 16.00 пятницы. В пятницу ливанский военно-полевой источник сообщил РИА Новости, что израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана вопреки сообщениям о вступлении в силу режима прекращения огня.
Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир в воскресенье охарактеризовал перемирие с ливанским движением "Хезболлах" как хрупкое и призвал военных быть готовыми к возобновлению боевых действий