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Россияне в июле увидят небесное рандеву Венеры и Луны - РИА Новости, 21.06.2026
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04:29 21.06.2026
Россияне в июле увидят небесное рандеву Венеры и Луны

РИА Новости: россияне в июле увидят небесное рандеву Венеры и Луны

© AP Photo / Matias DelacroixДевочка наблюдает затмение через телескоп
Девочка наблюдает затмение через телескоп - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Девочка наблюдает затмение через телескоп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь на 17 июля жители России смогут наблюдать сближение Венеры и тонкого серпа Луны в созвездии Льва.
  • 29 июля наступит полнолуние, известное как «Луна Оленя», которое будет заметно своей низкой траекторией в Северном полушарии.
  • В ночь с 30 на 31 июля ожидается пик метеорного потока Южных дельта-Акварид, но наблюдениям будет мешать почти полная Луна.
КРАСНОЯРСК, 21 июн – РИА Новости. Жители России смогут наблюдать небесное рандеву яркой Венеры и тонкого серпа Луны, свидание пройдет в созвездии Льва в ночь на 17 июля, рассказали РИА Новости в обсерватории Университета Решетнева.
"Одно из самых красивых астрономических событий произойдет 17 июля. Тонкий, едва освещенный лунный серп (всего 14%) окажется в непосредственной близости от ослепительно яркой Венеры (звездная величина -4,1). Расстояние между небесными телами составит всего 2°33', что позволит без труда наблюдать их вместе. Небесные тела встретятся в созвездии Льва", - говорится в сообщении.
Также в июле произойдет еще два астрономических события. Двадцать девятого июля наступит полнолуние, которое традиционно называют "Луной Оленя". Для наблюдателей в Северном полушарии оно будет значительно своей низкой траекторией. Например, в момент кульминации в Красноярске лунный диск поднимется над горизонтом на 13 градусов. В это время спутник Земли будет находиться в созвездии Козерога.
В конце июля, в ночь с 30 на 31 число, жители страны смогут наблюдать пик метеорного потока Южных дельта-Акварид. Потенциально этот поток может производить до 25 метеоров в час, однако условия для наблюдений будут далеки от идеальных. Почти полная Луна своим светом скроет от глаз большинство тусклых метеоров.
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