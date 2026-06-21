Россияне в июле увидят небесное рандеву Венеры и Луны

КРАСНОЯРСК, 21 июн – РИА Новости. Жители России смогут наблюдать небесное рандеву яркой Венеры и тонкого серпа Луны, свидание пройдет в созвездии Льва в ночь на 17 июля, рассказали РИА Новости в обсерватории Университета Решетнева.

"Одно из самых красивых астрономических событий произойдет 17 июля. Тонкий, едва освещенный лунный серп (всего 14%) окажется в непосредственной близости от ослепительно яркой Венеры (звездная величина -4,1). Расстояние между небесными телами составит всего 2°33', что позволит без труда наблюдать их вместе. Небесные тела встретятся в созвездии Льва", - говорится в сообщении.