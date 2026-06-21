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Иран покинул место переговоров с США в Швейцарии - РИА Новости, 22.06.2026
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23:38 21.06.2026 (обновлено: 00:18 22.06.2026)
Иран покинул место переговоров с США в Швейцарии

Press TV: иранская делегация покинула место переговоров с США в Швейцарии

© REUTERS / Fabrice CoffriniОтель в Бюргенштоке, где проходят переговоры делегаций США и Ирана
Отель в Бюргенштоке, где проходят переговоры делегаций США и Ирана - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© REUTERS / Fabrice Coffrini
Отель в Бюргенштоке, где проходят переговоры делегаций США и Ирана
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Делегация Ирана покинула место встречи с представителями США.
  • Ранее СМИ сообщали, что переговорщики удалились задолго до этого в знак протеста против Трампа.
  • Он пригрозил Тегерану новыми ударами, когда в Швейцарии уже начались переговоры сторон.
  • В то же время вице-президент США утверждал, что стороны достигли прогресса.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Делегация Ирана покидает место переговоров с США в Швейцарии, передает телеканал Press TV.
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"Иранская делегация уезжает на фоне завершения четырехсторонних переговоров", — говорится в сообщении.

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В то же время журналист Axios Барак Равид утверждает, что переговоры завершатся в понедельник, затем продолжатся между командами экспертов.
Ранее вечером СМИ сообщили, что переговорщики якобы удалились задолго до этого в знак протеста против Дональда Трампа. Он пригрозил Тегерану ударами, если тот не возьмет под контроль проиранские группировки в Ливане.
До этого начали появляться сообщения о завершении первого раунда технических консультаций, а вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс утверждал, что сторонам удалось достичь значительного прогресса уже в первые несколько часов.
Встреча проходила в закрытом режиме в Бюргенштоке при участии стран-посредников — Пакистана и Катара. Присутствовали также эксперты Минэнерго США. Как отмечается, члены иранской переговорной группы выступили против рукопожатий и совместной фотосессии.
Как рассказывал официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи, делегации собирались обсудить выполнение уже согласованных обязательств в рамках меморандума о взаимопонимании — его стороны подписали дистанционно в минувший четверг.
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