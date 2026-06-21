Иран покинул место переговоров с США в Швейцарии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Делегация Ирана покинула место встречи с представителями США.
- Ранее СМИ сообщали, что переговорщики удалились задолго до этого в знак протеста против Трампа.
- Он пригрозил Тегерану новыми ударами, когда в Швейцарии уже начались переговоры сторон.
- В то же время вице-президент США утверждал, что стороны достигли прогресса.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Делегация Ирана покидает место переговоров с США в Швейцарии, передает телеканал Press TV.
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"Иранская делегация уезжает на фоне завершения четырехсторонних переговоров", — говорится в сообщении.
В то же время журналист Axios Барак Равид утверждает, что переговоры завершатся в понедельник, затем продолжатся между командами экспертов.
Ранее вечером СМИ сообщили, что переговорщики якобы удалились задолго до этого в знак протеста против Дональда Трампа. Он пригрозил Тегерану ударами, если тот не возьмет под контроль проиранские группировки в Ливане.
До этого начали появляться сообщения о завершении первого раунда технических консультаций, а вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс утверждал, что сторонам удалось достичь значительного прогресса уже в первые несколько часов.
Встреча проходила в закрытом режиме в Бюргенштоке при участии стран-посредников — Пакистана и Катара. Присутствовали также эксперты Минэнерго США. Как отмечается, члены иранской переговорной группы выступили против рукопожатий и совместной фотосессии.
Как рассказывал официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи, делегации собирались обсудить выполнение уже согласованных обязательств в рамках меморандума о взаимопонимании — его стороны подписали дистанционно в минувший четверг.
Он предполагает немедленное прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильской операции в Ливане, а также определяет сроки снятия морской блокады и восстановления судоходства через Ормузский пролив.
Накануне военное командование исламской республики вновь объявило о перекрытии прохода. Из-за действий Израиля там обвинили США в нарушении первого пункта соглашения. Тегеран призвал Вашингтон срочно принять меры в отношении Тель-Авива, предупредив, что иначе заключение финальной сделки окажется под угрозой.