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"Мы враги". В США высказались об уходе делегации Ирана с переговоров - РИА Новости, 21.06.2026
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22:47 21.06.2026 (обновлено: 22:48 21.06.2026)
"Мы враги". В США высказались об уходе делегации Ирана с переговоров

Дэвис об инциденте на переговорах с Ираном: США сами себе злейшие враги

© REUTERS / URS FLUEELERМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи с иранской делегацией на месте проведения переговоров с представителями США в Швейцарии
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи с иранской делегацией на месте проведения переговоров с представителями США в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© REUTERS / URS FLUEELER
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи с иранской делегацией на месте проведения переговоров с представителями США в Швейцарии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вашингтон сам вставляет себе палки в колеса, заявил Дэниел Дэвис, комментируя уход иранской делегации с места переговоров из-за угроз Дональда Трампа.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вашингтон сам вставляет себе палки в колеса, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, комментируя уход иранской делегации с места переговоров из-за угроз американского лидера Дональда Трампа.
"Совершенно не похоже, что иранская сторона "умоляет о сделке", ведь они говорили, что приедут в Швейцарию только для обсуждения соблюдения Израилем первого пункта договора (прекращение огня на всех фронтах, особенно в Ливане). А теперь, после сегодняшних угроз президента Трампа в адрес Ирана, мы даже этого не успели сделать, как иранцы ушли. Мы сами себе злейшие враги", — написал он в соцсети Х.
Отель в Бюргенштоке, где проходят переговоры делегаций США и Ирана - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Axios: делегация Ирана отказалась от пресс-подхода в последний момент
Вчера, 19:44
В воскресенье агентство Tasnim сообщило, что иранские переговорщики покинули место проведения встречи с представителями Соединенных Штатов после угроз со стороны президента Дональда Трампа.
По утверждению вице-президента США Джей Ди Вэнса, сегодня значительного прогресса удалось достичь уже в первые несколько часов. Тем временем глава Белого дома пригрозил Тегерану ударами, если тот не возьмет под контроль проиранские группировки в Ливане.
Табличка у входа в отель в Бюргенштоке, где проходят переговоры делегаций США и Ирана - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Иран назвал условие продолжения переговоров с США
Вчера, 19:40
Ранее вечером СМИ сообщили о завершении первого раунда технических консультаций. Они прошли в закрытом режиме в швейцарском Бюргенштоке при участии стран-посредников — Пакистана и Катара. Присутствовали также эксперты Минэнерго США. Как отмечается, члены иранской переговорной группы выступили против рукопожатий и совместной фотосессии.
Накануне военное командование ИРИ вновь объявило о перекрытии Ормузского пролива. Из-за действий Израиля там обвинили США в нарушении первого пункта соглашения. Тегеран призвал Вашингтон срочно принять меры в отношении Тель-Авива, предупредив, что иначе заключение финальной сделки окажется под угрозой.
Зал заседаний, где проходят переговоры делегаций США и Ирана - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Глава иранской делегации призвал США к осторожности в своих высказываниях
Вчера, 19:55
 
В миреСШАИзраильДональд ТрампДэниел ДэвисВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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