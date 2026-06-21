"Мы враги". В США высказались об уходе делегации Ирана с переговоров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вашингтон сам вставляет себе палки в колеса, заявил Дэниел Дэвис, комментируя уход иранской делегации с места переговоров из-за угроз Дональда Трампа.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вашингтон сам вставляет себе палки в колеса, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, комментируя уход иранской делегации с места переговоров из-за угроз американского лидера Дональда Трампа.
"Совершенно не похоже, что иранская сторона "умоляет о сделке", ведь они говорили, что приедут в Швейцарию только для обсуждения соблюдения Израилем первого пункта договора (прекращение огня на всех фронтах, особенно в Ливане). А теперь, после сегодняшних угроз президента Трампа в адрес Ирана, мы даже этого не успели сделать, как иранцы ушли. Мы сами себе злейшие враги", — написал он в соцсети Х.
В воскресенье агентство Tasnim сообщило, что иранские переговорщики покинули место проведения встречи с представителями Соединенных Штатов после угроз со стороны президента Дональда Трампа.
Ранее вечером СМИ сообщили о завершении первого раунда технических консультаций. Они прошли в закрытом режиме в швейцарском Бюргенштоке при участии стран-посредников — Пакистана и Катара. Присутствовали также эксперты Минэнерго США. Как отмечается, члены иранской переговорной группы выступили против рукопожатий и совместной фотосессии.
Накануне военное командование ИРИ вновь объявило о перекрытии Ормузского пролива. Из-за действий Израиля там обвинили США в нарушении первого пункта соглашения. Тегеран призвал Вашингтон срочно принять меры в отношении Тель-Авива, предупредив, что иначе заключение финальной сделки окажется под угрозой.