СМИ: Иран и США взяли перерыв для консультаций на переговорах в Швейцарии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранская и американская делегации в Швейцарии сделали перерыв после почти полутора часов переговоров, взяв паузу для внутренних консультаций.
ТЕГЕРАН, 21 июн - РИА Новости. Иранская и американская делегации в Швейцарии сделали перерыв после почти полутора часов переговоров, взяв паузу для внутренних консультаций, передает иранское агентство Tasnim.
"После 80 минут переговоров четырехсторонняя встреча Ирана и США с участием пакистанских и катарских посредников была приостановлена на перерыв и для внутренних консультаций", - говорится в сообщении.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.