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СМИ: Иран и США взяли перерыв для консультаций на переговорах в Швейцарии - РИА Новости, 21.06.2026
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18:46 21.06.2026
СМИ: Иран и США взяли перерыв для консультаций на переговорах в Швейцарии

Tasnim: Иран и США взяли перерыв для консультаций на переговорах в Бюргенштоке

© REUTERS / URS FLUEELERЗал заседаний, где проходят переговоры делегаций США и Ирана
Зал заседаний, где проходят переговоры делегаций США и Ирана - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© REUTERS / URS FLUEELER
Зал заседаний, где проходят переговоры делегаций США и Ирана
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранская и американская делегации в Швейцарии сделали перерыв после почти полутора часов переговоров, взяв паузу для внутренних консультаций.
ТЕГЕРАН, 21 июн - РИА Новости. Иранская и американская делегации в Швейцарии сделали перерыв после почти полутора часов переговоров, взяв паузу для внутренних консультаций, передает иранское агентство Tasnim.
В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье начались технические переговоры Ирана и США при участии стран-посредников - Пакистана и Катара. Они проходят в закрытом формате.
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"После 80 минут переговоров четырехсторонняя встреча Ирана и США с участием пакистанских и катарских посредников была приостановлена на перерыв и для внутренних консультаций", - говорится в сообщении.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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