Иран отказался от совместной фотосессии с представителями США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Члены делегации Ирана на переговорах с США в Швейцарии отказались от совместной фотосессии и церемонии рукопожатий с представителями американской делегации.
- Глава и члены иранской переговорной группы возразили против этих формальностей.
ТЕГЕРАН, 21 июн - РИА Новости. Члены делегации Ирана на переговорах с США в Швейцарии отказались от совместной фотосессии и церемонии рукопожатий с представителями американской делегации перед началом встречи, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.
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"Делегация США и организаторы переговоров планировали, что открытие встречи будет включать рукопожатие и совместную фотосессию иранской и американской делегаций. Глава и члены иранской переговорной группы возразили против этих формальностей, заявив, что не будут присутствовать на фотосессии с американской делегацией", - сказал источник агентству Tasnim.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.