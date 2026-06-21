Иран отказался от совместной фотосессии с представителями США

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"Делегация США и организаторы переговоров планировали, что открытие встречи будет включать рукопожатие и совместную фотосессию иранской и американской делегаций. Глава и члены иранской переговорной группы возразили против этих формальностей, заявив, что не будут присутствовать на фотосессии с американской делегацией", - сказал источник агентству Tasnim.