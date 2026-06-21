Рейтинг@Mail.ru
Иран назвал условия для открытия Ормузского пролива - РИА Новости, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 21.06.2026 (обновлено: 17:47 21.06.2026)
Иран назвал условия для открытия Ормузского пролива

Tasnim: Иран не откроет Ормузский пролив без прекращения огня в Ливане

© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/via WANAСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/via WANA
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тегеран не откроет Ормузский пролив, пока Тель-Авив не прекратит удары по Ливану, а Вашингтон не разблокирует иранские активы и не снимет санкции с нефти, пишет Tasnim.
  • Если атаки Израиля продолжатся, дальнейших переговоров не будет.
  • Требования основаны на меморандуме о взаимопонимании и договоренностях с Катаром.
ТЕГЕРАН, 21 июн — РИА Новости. Ормузский пролив будет закрыт, пока Тель-Авив не перестанет наносить удары по Ливану, а Вашингтон не разблокирует иранские средства и не снимет санкции с нефти, передает Tasnim со ссылкой на источник.
«

"Условиями для открытия <...> являются <...> разблокировка на первом этапе части <...> активов, выполнение статьи 1 о прекращении войны на всех фронтах, <...> полное снятие блокады и выдача разрешений на продажу <...> нефти и нефтехимической продукции", — говорится в материале.

Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Иран пригрозил США приостановкой потока энергоресурсов на Ближнем Востоке
20 июня, 20:47
Отмечается, что требования основаны на меморандуме о взаимопонимании и договоренностях с Катаром.
Если атаки Тель-Авива продолжатся, дальнейших переговоров не будет, подчеркнул собеседник агентства.
Тем временем глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Тегерану ударами, если тот не возьмет под контроль проиранские группировки в Ливане. По его словам, при необходимости Штаты могут захватить и Ормузский пролив.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Вэнс призвал Израиль уважать мирное соглашение США и Ирана
18 июня, 20:14
Накануне военное командование Ирана объявило о закрытии морского прохода. Из-за действий Израиля оно обвинило США в нарушении первого пункта соглашения. Тегеран призвал Вашингтон срочно принять меры, предупредив, что иначе заключение финальной сделки окажется под угрозой.
Сегодня стороны проводят переговоры в Швейцарии. Как рассказал официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи, делегации обсудят выполнение уже согласованных обязательств. Без этого перейти к разговорам об окончательном варианте соглашения невозможно, добавил он. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, за первые несколько часов встречи ее участники добились значительного прогресса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
США отказывают Израилю: после победы Ирана Тель-Авив останется один
20 июня, 08:00
 
В миреИранОрмузский проливВоенная операция США и Израиля против ИранаЛиван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала