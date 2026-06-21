Иран назвал условия для открытия Ормузского пролива

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"Условиями для открытия <...> являются <...> разблокировка на первом этапе части <...> активов, выполнение статьи 1 о прекращении войны на всех фронтах, <...> полное снятие блокады и выдача разрешений на продажу <...> нефти и нефтехимической продукции", — говорится в материале.