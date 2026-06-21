Иран назвал условия для открытия Ормузского пролива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тегеран не откроет Ормузский пролив, пока Тель-Авив не прекратит удары по Ливану, а Вашингтон не разблокирует иранские активы и не снимет санкции с нефти, пишет Tasnim.
- Если атаки Израиля продолжатся, дальнейших переговоров не будет.
- Требования основаны на меморандуме о взаимопонимании и договоренностях с Катаром.
ТЕГЕРАН, 21 июн — РИА Новости. Ормузский пролив будет закрыт, пока Тель-Авив не перестанет наносить удары по Ливану, а Вашингтон не разблокирует иранские средства и не снимет санкции с нефти, передает Tasnim со ссылкой на источник.
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"Условиями для открытия <...> являются <...> разблокировка на первом этапе части <...> активов, выполнение статьи 1 о прекращении войны на всех фронтах, <...> полное снятие блокады и выдача разрешений на продажу <...> нефти и нефтехимической продукции", — говорится в материале.
Отмечается, что требования основаны на меморандуме о взаимопонимании и договоренностях с Катаром.
Если атаки Тель-Авива продолжатся, дальнейших переговоров не будет, подчеркнул собеседник агентства.
Тем временем глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Тегерану ударами, если тот не возьмет под контроль проиранские группировки в Ливане. По его словам, при необходимости Штаты могут захватить и Ормузский пролив.
Сегодня стороны проводят переговоры в Швейцарии. Как рассказал официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи, делегации обсудят выполнение уже согласованных обязательств. Без этого перейти к разговорам об окончательном варианте соглашения невозможно, добавил он. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, за первые несколько часов встречи ее участники добились значительного прогресса.