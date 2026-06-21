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Tasnim: Иран приостановит переговоры с США до прекращения атак на Ливан - РИА Новости, 21.06.2026
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14:18 21.06.2026 (обновлено: 15:27 21.06.2026)
Tasnim: Иран приостановит переговоры с США до прекращения атак на Ливан

Tasnim: Иран не будет продолжать переговоры с США без прекращения огня в Ливане

© AP Photo / Leo CorreaДым на месте израильского удара по югу Ливана
Дым на месте израильского удара по югу Ливана - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Leo Correa
Дым на месте израильского удара по югу Ливана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран не будет проводить дальнейшие переговоры с США без прекращения огня в Ливане.
  • В швейцарском Бюргенштоке начнутся технические переговоры Ирана и США, а также стран-посредников: Пакистана и Катара.
ТЕГЕРАН, 21 июн - РИА Новости.Иран не будет проводить дальнейшие переговоры с США без прекращения огня в Ливане и обеспечения его территориальной целостности, передает агентство Tasnim со ссылкой на источник.
В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье начались технические переговоры Ирана и США, а также стран-посредников: Пакистана и Катара. Переговоры проходят в закрытом формате.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
Иран назвал условия для открытия Ормузского пролива
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"Если преступления Израиля в Ливане продолжатся, а территориальная целостность Ливана не будет обеспечена, никаких переговоров по другим вопросам вестись не будет", - приводит слова источника агентство.
Источник также отметил, что условиями для открытия Ираном Ормузского пролива являются разблокировка части иранских активов, прекращение войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, полное снятие блокады и выдача разрешений на продажу иранской нефти и нефтехимической продукции.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
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