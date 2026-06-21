Tasnim: Иран приостановит переговоры с США до прекращения атак на Ливан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран не будет проводить дальнейшие переговоры с США без прекращения огня в Ливане.
- В швейцарском Бюргенштоке начнутся технические переговоры Ирана и США, а также стран-посредников: Пакистана и Катара.
ТЕГЕРАН, 21 июн - РИА Новости.Иран не будет проводить дальнейшие переговоры с США без прекращения огня в Ливане и обеспечения его территориальной целостности, передает агентство Tasnim со ссылкой на источник.
Источник также отметил, что условиями для открытия Ираном Ормузского пролива являются разблокировка части иранских активов, прекращение войны на всех фронтах, в том числе в Ливане, полное снятие блокады и выдача разрешений на продажу иранской нефти и нефтехимической продукции.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.