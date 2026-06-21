МИД Ирана рассказал о целях переговоров с США в Швейцарии

ТЕГЕРАН, 21 июн - РИА Новости. Переговоры между США и Ираном сосредоточены на выполнении пунктов меморандума о взаимопонимании (МоВ) о прекращении войны, снятии санкций с иранской нефти и разблокировке иранских активов, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.