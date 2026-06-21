МИД Ирана рассказал о целях переговоров с США в Швейцарии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Переговоры между США и Ираном сосредоточены на выполнении пунктов меморандума о взаимопонимании (МоВ), включая прекращение войны, снятие санкций с иранской нефти и разблокировку иранских активов.
- В швейцарском Бюргенштоке начнутся технические переговоры Ирана и США, а также стран-посредников: Пакистана и Катара.
- Начало переговоров по окончательному соглашению зависит от выполнения статей 1, 4, 5, 10 и 11 меморандума о взаимопонимании, особенно статьи 1 о прекращении войны на всех фронтах.
ТЕГЕРАН, 21 июн - РИА Новости. Переговоры между США и Ираном сосредоточены на выполнении пунктов меморандума о взаимопонимании (МоВ) о прекращении войны, снятии санкций с иранской нефти и разблокировке иранских активов, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Согласно статье 13 меморандума о взаимопонимании, начало переговоров по окончательному соглашению зависит от выполнения статей 1, 4, 5, 10 и 11. Без выполнения этих положений, особенно статьи 1 (окончание войны на всех фронтах, включая Ливан), невозможно перейти к этапу переговоров по окончательному соглашению. Сегодняшние переговоры сосредоточены на выполнении вышеупомянутых статей, особенно статьи 1, а также на рассмотрении мер, предусмотренных для выполнения статей 10 (вопрос об экспорте иранской нефти) и 11 (разблокировка замороженных иранских активов)", - написал Багаи на своей официальной странице в соцсети Х.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.