В Ингушетии продолжаются поиски пропавшего на реке мальчика

НАЛЬЧИК, 21 июн – РИА Новости. Больше 500 человек в воскресенье продолжают поиски пропавшего на реке в Ингушетии восьмилетнего мальчика, они проводятся в основном в труднодоступных местах, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.