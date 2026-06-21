В Ингушетии продолжаются поиски пропавшего на реке мальчика

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ингушетии продолжаются поиски восьмилетнего мальчика, который пропал на реке Сунжа в городе Карабулак.
- Ребенок оказался в воде, пытаясь спасти своего тонущего друга, его унесло течением.
- В поисках участвуют более 500 человек, в основном добровольцы, акцент сделан на обследование труднодоступных участков и района поврежденного шлюза в селении Троицкое.
НАЛЬЧИК, 21 июн – РИА Новости. Больше 500 человек в воскресенье продолжают поиски пропавшего на реке в Ингушетии восьмилетнего мальчика, они проводятся в основном в труднодоступных местах, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
В понедельник ведомство сообщило, что на реке Сунжа в городе Карабулак пропал восьмилетний мальчик. Ребенок оказался в воде, пытаясь спасти своего тонувшего друга. Его унесло течением, а другу удалось ухватиться за ветки и дождаться помощи. В тот же день начались поиски ребенка, в них участвовало больше 6 тысяч человек со всех регионов Северного Кавказа. Для более тщательного обследования дна осуществляется перекрытие отдельных участков русла реки. Региональные СУ СК и прокуратура проводят проверки по факту пропажи ребенка.
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"В 09.00 мск оперативным штабом возобновлены поисково-спасательные работы… По состоянию на 12.00 мск общая численность задействованных сил и средств составляет 521 человек, из них 426 – добровольцы", - говорится в сообщении.
Как отметили в МЧС, основной акцент сделан на продолжение обследования выявленных ранее труднодоступных участков, а также на работы в районе поврежденного шлюза в селении Троицкое.