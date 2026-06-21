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Эксперт назвал инфекции, которыми можно заразиться при купании в водоемах - РИА Новости, 21.06.2026
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05:19 21.06.2026
Эксперт назвал инфекции, которыми можно заразиться при купании в водоемах

Лебедев: при купании в водоемах можно заразиться дизентерией и лямбиозом

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкОбъявление "купаться запрещено"
Объявление купаться запрещено - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После купания в неразрешенных местах у человека могут появиться дизентерия, лямблиоз, сальмонеллез, «зуд купальщика», ротавирусная инфекция и другие заболевания.
  • «Зуд купальщика» — это распространенная и крайне неприятная болезнь, характерная для водоемов со стоячей водой, при которой происходит поражение кожных покровов человека церкариями — личинками плоского червя.
  • Чтобы обезопасить себя от инфекции, следует купаться только в проверенных, специально отведенных местах и стараться не заглатывать воду из водоема.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Дизентерия, лямблиоз, сальмонеллез, "зуд купальщика" или ротавирусная инфекция могут появиться у человека после купания в неразрешенных для этого местах, сообщил РИА Новости ведущий эксперт CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
"Инфекционные болезни с водным путем передачи достаточно многочисленны. Например, шистосомозный дерматит, называемый "зудом купальщика", распространенная и крайне неприятная болезнь, характерная для водоемов со стоячей водой. При этой болезни происходит поражение кожных покровов человека церкариями - личинками плоского червя", - сказал Лебедев.
По его словам, при купании в непредусмотренном для этого месте можно заразиться также лептоспирозом, эшерихиозом, сальмонеллезом, бактериальной дизентерией, а также норовирусной, ротавирусной или же аденовирусной инфекциями.
Кроме того, при купании в сомнительных водоемах возможна передача возбудителей заболеваний, вызванных простейшими - амебной дизентерии, балантидиаза, лямблиоза, и заболеваний, вызванных паразитами - аскаридоз, стронгилоидоз и другие.
"Чтобы обезопасить себя от инфекции, следует купаться только в проверенных, специально отведенных местах. И даже в этих местах нужно стараться не заглатывать воду из водоема! Информацию o качестве воды в водоемах можно всегда узнать в территориальных отделах Роспотребнадзора", - подчеркнул эксперт.
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