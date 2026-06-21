В Индии на заводе по переработке морепродуктов произошла утечка аммиака

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На юге Индии произошла утечка аммиака на заводе по переработке морепродуктов.
- Семь человек погибли, более 40 пострадали.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Семь человек погибли, более 40 пострадали на юге Индии в результате утечки аммиака на заводе по переработке морепродуктов, сообщает газета Times of India.
"Семь гостевых рабочих погибли и более 40 были госпитализированы после утечки аммиака на частном объекте по подготовке морепродуктов к экспорту в (деревне - ред.) Каннигаипайр… (штат - ред.) Тамилнад", - пишет издание.
По данным газеты, на объекте в момент утечки присутствовали около 120 рабочих. Они находились не в производственных, а в жилых помещениях, поскольку этот день был для них выходным. Утечка аммиака возникла в цеху по переработке морепродуктов, газ распространился, в результате чего у работников появились проблемы с дыханием и начались кровотечения.
Пострадавших госпитализировали, однако семь человек спасти не удалось. Еще девять человек находятся в тяжелом состоянии. На место было отправлено подразделение химической защиты. Ведется расследование для установления причин утечки газа.
В Иране семь рабочих погибли при утечке газа в шахте
7 апреля 2025, 18:17