В Индии на заводе по переработке морепродуктов произошла утечка аммиака

"Семь гостевых рабочих погибли и более 40 были госпитализированы после утечки аммиака на частном объекте по подготовке морепродуктов к экспорту в (деревне - ред.) Каннигаипайр… (штат - ред.) Тамилнад", - пишет издание.

По данным газеты, на объекте в момент утечки присутствовали около 120 рабочих. Они находились не в производственных, а в жилых помещениях, поскольку этот день был для них выходным. Утечка аммиака возникла в цеху по переработке морепродуктов, газ распространился, в результате чего у работников появились проблемы с дыханием и начались кровотечения.