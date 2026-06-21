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В Индии на заводе по переработке морепродуктов произошла утечка аммиака - РИА Новости, 21.06.2026
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15:58 21.06.2026 (обновлено: 16:32 21.06.2026)
В Индии на заводе по переработке морепродуктов произошла утечка аммиака

В Индии 7 человек погибли из-за утечки аммиака на предприятии

© AP Photo / Mukhtar KhanИндийские полицейские и скорая помощь
Индийские полицейские и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Mukhtar Khan
Индийские полицейские и скорая помощь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На юге Индии произошла утечка аммиака на заводе по переработке морепродуктов.
  • Семь человек погибли, более 40 пострадали.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Семь человек погибли, более 40 пострадали на юге Индии в результате утечки аммиака на заводе по переработке морепродуктов, сообщает газета Times of India.
"Семь гостевых рабочих погибли и более 40 были госпитализированы после утечки аммиака на частном объекте по подготовке морепродуктов к экспорту в (деревне - ред.) Каннигаипайр… (штат - ред.) Тамилнад", - пишет издание.
По данным газеты, на объекте в момент утечки присутствовали около 120 рабочих. Они находились не в производственных, а в жилых помещениях, поскольку этот день был для них выходным. Утечка аммиака возникла в цеху по переработке морепродуктов, газ распространился, в результате чего у работников появились проблемы с дыханием и начались кровотечения.
Пострадавших госпитализировали, однако семь человек спасти не удалось. Еще девять человек находятся в тяжелом состоянии. На место было отправлено подразделение химической защиты. Ведется расследование для установления причин утечки газа.
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