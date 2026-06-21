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Стоматолог рассказал, может ли имплант заменить утраченный зуб - РИА Новости, 21.06.2026
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02:05 21.06.2026 (обновлено: 05:52 21.06.2026)
Стоматолог рассказал, может ли имплант заменить утраченный зуб

Врач Гераськов: имплант может заменить утраченный зуб

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЛекарство в руках стоматолога
Лекарство в руках стоматолога - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Имплант может качественно заменить утраченный зуб, но не способен биологически полностью его повторить.
  • Имплант требует постоянного ухода и наблюдения, так как вокруг него могут развиваться воспалительные процессы.
ВОРОНЕЖ, 21 июн — РИА Новости, Владимир Бедняк. Имплант может заменить утраченный зуб, но биологически повторить его он не способен, сообщил РИА Новости хирург-имплантолог научной стоматологии "Дантистофф" Николай Гераськов.
"Стоматологи стараются до последнего бороться за собственный зуб пациента. Имплант может очень качественно заменить утраченный зуб, но биологически полностью повторить его он все же не способен", — сказал Гераськов.
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Врач объяснил, что свой зуб – это живая структура, которая связана с костью и окружающими тканями. Между корнем зуба и костью находится периодонт — тонкий связочный аппарат, который работает как естественный амортизатор. Благодаря ему зуб воспринимает нагрузку при жевании, пружинит и передает организму сигналы о давлении.
"Имплант устроен иначе. Он приживается в кости и становится прочной опорой, но такой естественной связки, как у собственного зуба, у него нет. Он хорошо восстанавливает функцию и эстетику, позволяет нормально жевать и служит много лет, но при этом жестко фиксируется в кости и не повторяет эту биологическую систему полностью", — добавил Гераськов.
Врач подчеркнул, что имплант тоже требует постоянного ухода и наблюдения. Вокруг него могут развиваться воспалительные процессы, например периимплантит — это когда воспаляются ткани вокруг импланта и постепенно уменьшается объем кости, которая его удерживает.
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