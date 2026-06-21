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Володин рассказал о поддержке медработников - РИА Новости, 21.06.2026
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12:02 21.06.2026
Володин рассказал о поддержке медработников

Госдума с 2021 года приняла 25 законов, направленных на поддержку медработников

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 2021 года Госдума приняла 25 законов, направленных на поддержку медицинских работников и системы здравоохранения.
  • Определено понятие "специалист по спортивной медицине", продлено софинансирование на оплату труда врачей и среднего медперсонала, введены стимулирующие выплаты за выявление онкозаболеваний.
  • Дети медработников, погибших от коронавирусной инфекции при исполнении трудовых обязанностей, получили право на льготное поступление в медвузы, введено целевое обучение для студентов-медиков и система наставничества.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Госдума с 2021 года приняла 25 законов, направленных на поддержку медицинских работников и системы здравоохранения, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"С 2021 года Государственной Думой принято 25 федеральных законов, направленных на поддержку медицинских работников и системы здравоохранения", - написал Володин в канале на платформе в "Макс".
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Он отметил, что в воскресенье отмечается день медицинского работника. Председатель Госдумы подчеркнул, что врачи, медсестры, фельдшеры делают все, чтобы сохранить здоровье и жизни людей.
"Спасибо за ваш благородный и самоотверженный труд! за верность призванию и выбранному пути! За чуткость и милосердие!" - добавил Володин.
В публикации отмечается, что с 2021 года повысилось качество медицинской помощи в воссоединенных регионах, определено понятие "специалист по спортивной медицине", продлено софинансирование на оплату труда врачей и среднего медперсонала, а также стимулирующих выплат за выявление онкозаболеваний в ходе диспансеризации и профосмотров.
Кроме того, дети медработников, погибших от коронавирусной инфекции при исполнении трудовых обязанностей, получили право на льготное поступление в медвузы, введено целевое обучение для студентов-медиков и система наставничества, а обучение по медицинским и фармацевтическим программам стало проходить преимущественно очно.
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