Володин рассказал о поддержке медработников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С 2021 года Госдума приняла 25 законов, направленных на поддержку медицинских работников и системы здравоохранения.
- Определено понятие "специалист по спортивной медицине", продлено софинансирование на оплату труда врачей и среднего медперсонала, введены стимулирующие выплаты за выявление онкозаболеваний.
- Дети медработников, погибших от коронавирусной инфекции при исполнении трудовых обязанностей, получили право на льготное поступление в медвузы, введено целевое обучение для студентов-медиков и система наставничества.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Госдума с 2021 года приняла 25 законов, направленных на поддержку медицинских работников и системы здравоохранения, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что в воскресенье отмечается день медицинского работника. Председатель Госдумы подчеркнул, что врачи, медсестры, фельдшеры делают все, чтобы сохранить здоровье и жизни людей.
"Спасибо за ваш благородный и самоотверженный труд! за верность призванию и выбранному пути! За чуткость и милосердие!" - добавил Володин.
В публикации отмечается, что с 2021 года повысилось качество медицинской помощи в воссоединенных регионах, определено понятие "специалист по спортивной медицине", продлено софинансирование на оплату труда врачей и среднего медперсонала, а также стимулирующих выплат за выявление онкозаболеваний в ходе диспансеризации и профосмотров.
Кроме того, дети медработников, погибших от коронавирусной инфекции при исполнении трудовых обязанностей, получили право на льготное поступление в медвузы, введено целевое обучение для студентов-медиков и система наставничества, а обучение по медицинским и фармацевтическим программам стало проходить преимущественно очно.