Володин рассказал о поддержке медработников

Краткий пересказ от РИА ИИ С 2021 года Госдума приняла 25 законов, направленных на поддержку медицинских работников и системы здравоохранения.

Определено понятие "специалист по спортивной медицине", продлено софинансирование на оплату труда врачей и среднего медперсонала, введены стимулирующие выплаты за выявление онкозаболеваний.

Дети медработников, погибших от коронавирусной инфекции при исполнении трудовых обязанностей, получили право на льготное поступление в медвузы, введено целевое обучение для студентов-медиков и система наставничества.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Госдума с 2021 года приняла 25 законов, направленных на поддержку медицинских работников и системы здравоохранения, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"С 2021 года Государственной Думой принято 25 федеральных законов, направленных на поддержку медицинских работников и системы здравоохранения", - написал Володин в канале на платформе в " Макс ".

Он отметил, что в воскресенье отмечается день медицинского работника. Председатель Госдумы подчеркнул, что врачи, медсестры, фельдшеры делают все, чтобы сохранить здоровье и жизни людей.

"Спасибо за ваш благородный и самоотверженный труд! за верность призванию и выбранному пути! За чуткость и милосердие!" - добавил Володин.

В публикации отмечается, что с 2021 года повысилось качество медицинской помощи в воссоединенных регионах, определено понятие "специалист по спортивной медицине", продлено софинансирование на оплату труда врачей и среднего медперсонала, а также стимулирующих выплат за выявление онкозаболеваний в ходе диспансеризации и профосмотров.