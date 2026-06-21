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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 21.06.2026
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11:39 21.06.2026 (обновлено: 15:25 21.06.2026)
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников со звонками о службе по контракту

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аферисты обзванивают россиян с якобы предложением о службе по контракту.
  • Они уточняют личные данные и просят назвать назвать код из СМС для "подтверждения личности".
  • Депутат Госдумы Каплан Панеш предупредил, что любой звонок на эту тему, поступающий без запроса, — мошенничество.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Аферисты обзванивают россиян с якобы предложением о службе по контракту, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш.
"Звонок начинается с фразы: "Здравствуйте, вы ранее интересовались службой по контракту". Дальше — стандартный набор: уточнение данных, просьба назвать код из СМС для "подтверждения личности", а затем — доступ к банковским приложениям, кредиты и потерянные деньги", — сказал он.
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По его словам, схема рассчитана на патриотически настроенных людей, которые действительно думают о заключении контракта с Минобороны.
"Мошенники играют на <...> чувствах — не дайте им себя обмануть", — отметил парламентарий.
Он предупредил, что любой звонок на эту тему, поступающий без запроса, — обман. Никакие структуры не ведут набор таким образом. В случае, если кто-то попросил назвать код, нужно сразу же положить трубку и проверить банковские счета.
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