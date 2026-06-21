Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Краткий пересказ от РИА ИИ Аферисты обзванивают россиян с якобы предложением о службе по контракту.

Они уточняют личные данные и просят назвать назвать код из СМС для "подтверждения личности".

Депутат Госдумы Каплан Панеш предупредил, что любой звонок на эту тему, поступающий без запроса, — мошенничество.

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Аферисты обзванивают россиян с якобы предложением о службе по контракту, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш.

"Звонок начинается с фразы: "Здравствуйте, вы ранее интересовались службой по контракту". Дальше — стандартный набор: уточнение данных, просьба назвать код из СМС для "подтверждения личности", а затем — доступ к банковским приложениям, кредиты и потерянные деньги", — сказал он.

По его словам, схема рассчитана на патриотически настроенных людей, которые действительно думают о заключении контракта с Минобороны.

"Мошенники играют на <...> чувствах — не дайте им себя обмануть", — отметил парламентарий.