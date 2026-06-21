В Госдуме предложили гарантировать врачам зарплату не ниже четырех МРОТ

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы предложили гарантировать медработникам зарплату при работе на полную ставку: врачам с высшим образованием — не ниже четырех МРОТ, а среднему и младшему медперсоналу — не ниже 2,5 МРОТ.

Авторы законопроекта считают, что установление минимальной зарплаты, привязанной к федеральному МРОТ, повысит престиж профессии врача и привлечет молодых специалистов в отрасль.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым предложили гарантировать медработникам зарплату при работе на полную ставку: врачам с высшим образованием - не ниже четырех МРОТ, а среднему и младшему медперсоналу - не ниже 2,5 МРОТ.

Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство направлен на заключение в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 72 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее – законопроект) разработан в целях обеспечения достойного уровня заработной платы для каждого медицинского работника и направлен на установление для них минимальной гарантии в сфере оплаты труда", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Законопроектом предлагается установить понятную для каждого медработника гарантию минимальной зарплаты при работе на полную ставку: для младшего медперсонала и специалистов со средним профессиональным медицинским образованием - не ниже 2,5 МРОТ, а для работников медицинских организаций с высшим медицинским образованием - не ниже четырех МРОТ.

"От 2,5 до четырех МРОТ - это тот базовый минимум, который должен быть гарантирован сегодня каждому медицинскому работнику в зависимости от его уровня образования и квалификации", - сказал Нилов РИА Новости.

По его словам, дифференцированный подход, который предлагается, - это "некая реперная точка", на которую сможет опираться каждый специалист, выбирающий для себя врачебное дело, чтобы понимать, какие доходы его ждут при полной ставке.

Дмитрий Свищев ( "Законопроект привязывает зарплату не к средней по региону, а к федеральному МРОТ, величине абсолютной, прозрачной и единой для всей страны. Это дает врачу четкий ориентир: четыре МРОТ теперь станет минимальной планкой, ниже которой опускаться нельзя", - сказал соавтор проекта, депутат Госдумы ЛДПР ).

Он считает, что зарплата в четыре МРОТ делает профессию врача достойной в любом регионе: на Дальнем Востоке , в Сибири и на юге страны, что в свою очередь повысит престиж профессии и привлечет молодых специалистов в отрасль.