В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ярослав Нилов предложил закрепить 31 декабря как постоянный выходной день на законодательном уровне.
- Для того чтобы не нарушать баланс рабочих и нерабочих дней, можно перенести 8 января на 31 декабря.
- Производственный календарь на следующий год еще не утвержден, идет работа в правительстве РФ.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил на законодательном уровне закрепить 31 декабря как постоянный выходной день, чтобы отказаться от ежегодных искусственных переносов.
"Что точно нужно сделать законодательно? Зафиксировать раз и навсегда, что 31 декабря - это выходной день, это не рабочий день, это выходной день. У нас в этом году, в следующем году это будут нерабочие дни, но это все делается через перенос. Чтобы не было этих искусственных переносов, надо зафиксировать - и все", - сказал Нилов в интервью РИА Новости.
По словам главы думского комитета, для того чтобы не нарушать баланс рабочих и нерабочих дней, можно перенести 8 января на 31 декабря.
"В любом случае, 1–7 января включительно совпадет с каким-либо выходным днем, что позволит при необходимости увеличить продолжительность новогодних праздников до 8, до 9. Правительство будет смотреть в зависимости от того, какой календарь, какой год, для оптимизации", - добавил он.