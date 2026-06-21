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В Госдуме рассказали о действующих мерах поддержки для медработников - РИА Новости, 21.06.2026
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02:17 21.06.2026
В Госдуме рассказали о действующих мерах поддержки для медработников

Свищев: медработники имеют право на досрочную пенсию и зарплатные гарантии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медицинские работники в России имеют право на досрочную пенсию при наличии специального стажа: 25 лет для работавших в сельской местности и поселках городского типа, 30 лет для работавших в городах.
  • В ряде регионов РФ действуют программы частичной компенсации расходов на аренду жилья для медиков.
  • С 2026 года в программе государственных гарантий закреплено требование, что доля оклада в зарплате медработников федеральных учреждений должна составлять не менее 50% без учета компенсационных выплат, при этом не допускается снижение уровня зарплаты по сравнению с предыдущим годом.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В России медицинские работники имеют право на досрочную пенсию, частичную компенсацию расходов на аренду жилья, ежемесячные выплаты в размере до 50 тысяч рублей, а также зарплатные гарантии, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". В 2026 году День медицинского работника выпадает на 21 июня.
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"Государство делает все, чтобы врачи и медицинские работники чувствовали поддержку. Это касается и специальных ежемесячных выплат для тех, кто работает в первичном звене и в сельской местности. И программ, помогающих врачам с переездом. И, конечно, гарантий стабильного дохода. Сделано уже немало, и работа продолжается", - сказал Свищев.
Парламентарий уточнил, что медицинские работники имеют право на досрочную пенсию при наличии специального стажа: 25 лет для работавших в сельской местности и поселках городского типа, 30 лет для работавших в городах.
Кроме того, по его словам, в ряде регионов РФ действуют программы частичной компенсации расходов на аренду жилья для медиков, например, в Вологде врачи и средний медперсонал, впервые принятые на работу в 2020-2026 годах, могут получить компенсацию до девяти тысяч рублей в месяц - 75% от стоимости аренды.
"С 2026 года в программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи закреплено требование: доля оклада в зарплате медработников федеральных учреждений должна составлять не менее 50% без учета компенсационных выплат. При этом не допускается снижение уровня зарплаты по сравнению с предыдущим годом", - отметил он.
Свищев также пояснил, что для медиков первичного звена, районных больниц и скорой помощи предусмотрены специальные выплаты в размере от 4,5 до 50 тысяч рублей в месяц.
"Медицина - сложнейшая профессия, и государство это понимает. Именно поэтому сегодня действуют десятки мер поддержки, от выплат молодым специалистам до гарантий стабильной зарплаты и льготной пенсии. Мы ценим и уважаем труд врачей, и я рад, что эта профессия остается одной из самых престижных и востребованных. Хочу сказать отдельное спасибо благотворительному фонду "Победа" и его руководителю Андрею Нестеренко. Мы работаем вместе над партийным проектом ЛДПР по оснащению медицинской мебелью лечебных учреждений ЛНР. В этом месяце передадим очередную партию, более 100 единиц оборудования. Это негромкая, но очень важная работа", - заключил он.
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