В Госдуме рассказали, как можно бесплатно получить дачу или участок земли

Краткий пересказ от РИА ИИ В рамках действующего законодательства и региональных программ россияне могут бесплатно получить дачу или участок земли от государства.

Участки предоставляются отдельным социальным и профессиональным группам, например, семьям с тремя и более детьми, а также молодым специалистам, работающим в сельской местности.

Герои России и СССР, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы могут получить участок без торгов и ожиданий, подтвердив свой статус.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россияне могут бесплатно получить дачу или участок земли от государства, рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

"Чаще всего такие участки предоставляются в рамках действующего законодательства либо региональных программ, ориентированных на поддержку отдельных социальных и профессиональных групп. Например, семьи с тремя и более детьми могут рассчитывать на земельный участок при соблюдении ряда условий", - заявил он в беседе с RT

По словам парламентария, на участок могут претендовать и молодые специалисты, работающие в сельской местности.

"Учителя, врачи, агрономы, работники культуры и другие востребованные кадры могут получить землю для личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства. Сначала участок передается в безвозмездное пользование сроком до шести лет. Если специалист в течение этого времени продолжает работать в деревне или селе, то может оформить участок в собственность", - пояснил Гаврилов

Кроме того, есть и те, кто может получить участок вообще без очереди: Герои России СССР , полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы. Таким людям участок положен без торгов и без ожиданий.

"Причем им не нужно доказывать ни потребность в жилье, ни место работы - достаточно подтверждения статуса. Кроме того, во многих регионах есть списки льготников, имеющих право на бесплатную землю. Туда входят инвалиды, сироты, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС", - добавил он.

По словам депутата, условия получения зависят от региона, так что первым шагом становится обращение в местную администрацию или МФЦ, где можно получить список документов и подать заявление.

"Бывает и так, что человек сам находит бесхозный участок - через кадастровую карту или председателя СНТ. Если на участке никто официально не числится, можно подать заявление на его оформление. Но процесс небыстрый - сначала надо ждать год, чтобы убедиться, что прежний владелец не объявится, потом может потребоваться решение суда", - отметил Гаврилов.

Он также добавил, что не стоит забывать и о программах вроде " Дальневосточного гектара " и "Арктического гектара".