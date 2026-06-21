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В Госдуме рассказали, как можно бесплатно получить дачу или участок земли - РИА Новости, 21.06.2026
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00:12 21.06.2026
В Госдуме рассказали, как можно бесплатно получить дачу или участок земли

Гаврилов: дачу бесплатно можно получить через региональные программы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГерб России на здании Государственной думы России
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Герб России на здании Государственной думы России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В рамках действующего законодательства и региональных программ россияне могут бесплатно получить дачу или участок земли от государства.
  • Участки предоставляются отдельным социальным и профессиональным группам, например, семьям с тремя и более детьми, а также молодым специалистам, работающим в сельской местности.
  • Герои России и СССР, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы могут получить участок без торгов и ожиданий, подтвердив свой статус.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россияне могут бесплатно получить дачу или участок земли от государства, рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
"Чаще всего такие участки предоставляются в рамках действующего законодательства либо региональных программ, ориентированных на поддержку отдельных социальных и профессиональных групп. Например, семьи с тремя и более детьми могут рассчитывать на земельный участок при соблюдении ряда условий", - заявил он в беседе с RT.
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По словам парламентария, на участок могут претендовать и молодые специалисты, работающие в сельской местности.
"Учителя, врачи, агрономы, работники культуры и другие востребованные кадры могут получить землю для личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства. Сначала участок передается в безвозмездное пользование сроком до шести лет. Если специалист в течение этого времени продолжает работать в деревне или селе, то может оформить участок в собственность", - пояснил Гаврилов.
Кроме того, есть и те, кто может получить участок вообще без очереди: Герои России и СССР, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы. Таким людям участок положен без торгов и без ожиданий.
"Причем им не нужно доказывать ни потребность в жилье, ни место работы - достаточно подтверждения статуса. Кроме того, во многих регионах есть списки льготников, имеющих право на бесплатную землю. Туда входят инвалиды, сироты, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС", - добавил он.
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По словам депутата, условия получения зависят от региона, так что первым шагом становится обращение в местную администрацию или МФЦ, где можно получить список документов и подать заявление.
"Бывает и так, что человек сам находит бесхозный участок - через кадастровую карту или председателя СНТ. Если на участке никто официально не числится, можно подать заявление на его оформление. Но процесс небыстрый - сначала надо ждать год, чтобы убедиться, что прежний владелец не объявится, потом может потребоваться решение суда", - отметил Гаврилов.
Он также добавил, что не стоит забывать и о программах вроде "Дальневосточного гектара" и "Арктического гектара".
"Участвовать в них могут любые граждане России, даже если они не живут в регионе. Землю дают на пять лет - для жилья, бизнеса или сельского хозяйства. Главное - использовать ее по назначению. Иначе участок могут отозвать. Зато если все условия выполнены, землю можно оформить в собственность", - сказал депутат.
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