Глава МИД Украины пожаловался на рост антиукраинских настроений в Польше

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о росте антиукраинских настроений в Польше.
- Отношения между Польшей и Украиной обострились после участия Владимира Зеленского в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника и присвоения наименования "Имени героев УПА*". отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига пожаловался на рост антиукраинских настроений в Польше.
Отношения между Польшей и Украиной обострились после того, как в конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА*. Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.
В пятницу польский президент Кароль Навроцкий сообщил, что за героизацию членов УПА лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой Польши Анджеем Дудой.
* Запрещенные в России экстремистские организации