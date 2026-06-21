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Глава МИД Украины пожаловался на рост антиукраинских настроений в Польше - РИА Новости, 21.06.2026
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13:36 21.06.2026 (обновлено: 13:37 21.06.2026)
Глава МИД Украины пожаловался на рост антиукраинских настроений в Польше

Глава МИД Украины Сибига пожаловался на рост антиукраинских настроений в Польше

© AP Photo / Andrii NesterewnkoАндрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о росте антиукраинских настроений в Польше.
  • Отношения между Польшей и Украиной обострились после участия Владимира Зеленского в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника и присвоения наименования "Имени героев УПА*". отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига пожаловался на рост антиукраинских настроений в Польше.
"Мы уже видим существенный рост антиукраинских настроений в Польше. Я как министр получаю информацию о фактах, а их много в разных регионах Польши, нападений на украинцев, их унижения, буллинга детей в Польше", - сказал Сибига в эфире всеукраинского телемарафона.
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Отношения между Польшей и Украиной обострились после того, как в конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА*. Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ.
В пятницу польский президент Кароль Навроцкий сообщил, что за героизацию членов УПА лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой Польши Анджеем Дудой.
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