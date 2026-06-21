Глава МИД Украины пожаловался на рост антиукраинских настроений в Польше

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига пожаловался на рост антиукраинских настроений в Польше.

В пятницу польский президент Кароль Навроцкий сообщил, что за героизацию членов УПА лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым тот был награжден в 2023 году предыдущим главой Польши Анджеем Дудой.