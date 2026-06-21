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В Германии пожаловались на раскол из-за Великой Отечественной войны - РИА Новости, 21.06.2026
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03:35 21.06.2026
В Германии пожаловались на раскол из-за Великой Отечественной войны

Spiegel: Германия до сих пор разделена по линии границы ФРГ и ГДР

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк" у Бранденбургских ворот в Берлине
Участники акции Бессмертный полк у Бранденбургских ворот в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Участники акции "Бессмертный полк" у Бранденбургских ворот в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Общество в Германии разделено по линии границы бывших ГДР и ФРГ отношением к Великой Отечественной войне и конфликту на Украине.
  • По данным опроса, в прошлом году 41% респондентов в землях бывшей ГДР высказывались за сокращение военной поддержки Украины, тогда как в Западной Германии таких было 24%.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Общество в Германии разделено по линии границы бывших ГДР и ФРГ отношением к Великой Отечественной войне и конфликту на Украине, пишет немецкий журнал Spiegel.
Германии линии конфликта частично проходят вдоль бывшей внутринемецкой границы. Это тоже имеет исторические причины", — говорится в материале.
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Как считает издание, различия в прошлом между ГДР и ФРГ до сих пор очевидны, к примеру, в дебатах о поставках оружия на Украину.
"Шрамы той войны, начавшейся 85 лет назад, до сих пор живы в памяти немцев. И на земле", — говорится в материале.
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Издание отмечает, что, по данным опроса, в прошлом году 41% респондентов в землях бывшей ГДР высказывались за сокращение военной поддержки Украины, тогда как Западной Германии таких было всего 24%.
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