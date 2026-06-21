Краткий пересказ от РИА ИИ
- Общество в Германии разделено по линии границы бывших ГДР и ФРГ отношением к Великой Отечественной войне и конфликту на Украине.
- По данным опроса, в прошлом году 41% респондентов в землях бывшей ГДР высказывались за сокращение военной поддержки Украины, тогда как в Западной Германии таких было 24%.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Общество в Германии разделено по линии границы бывших ГДР и ФРГ отношением к Великой Отечественной войне и конфликту на Украине, пишет немецкий журнал Spiegel.
"В Германии линии конфликта частично проходят вдоль бывшей внутринемецкой границы. Это тоже имеет исторические причины", — говорится в материале.
Как считает издание, различия в прошлом между ГДР и ФРГ до сих пор очевидны, к примеру, в дебатах о поставках оружия на Украину.
"Шрамы той войны, начавшейся 85 лет назад, до сих пор живы в памяти немцев. И на земле", — говорится в материале.
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Издание отмечает, что, по данным опроса, в прошлом году 41% респондентов в землях бывшей ГДР высказывались за сокращение военной поддержки Украины, тогда как Западной Германии таких было всего 24%.
Ранее газета Berliner Zeitung со ссылкой на данные Федерального статистического ведомства сообщила, что разница в зарплатах восточных и западных немцев сохраняется даже спустя более 35 лет после объединения двух немецких государств в 1990 году.