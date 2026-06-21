Краткий пересказ от РИА ИИ Общество в Германии разделено по линии границы бывших ГДР и ФРГ отношением к Великой Отечественной войне и конфликту на Украине.

По данным опроса, в прошлом году 41% респондентов в землях бывшей ГДР высказывались за сокращение военной поддержки Украины, тогда как в Западной Германии таких было 24%.

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Общество в Германии разделено по линии границы бывших ГДР и ФРГ отношением к Великой Отечественной войне и конфликту на Украине, пишет немецкий журнал Spiegel.

"В Германии линии конфликта частично проходят вдоль бывшей внутринемецкой границы. Это тоже имеет исторические причины", — говорится в материале.

Как считает издание, различия в прошлом между ГДР и ФРГ до сих пор очевидны, к примеру, в дебатах о поставках оружия на Украину

"Шрамы той войны, начавшейся 85 лет назад, до сих пор живы в памяти немцев. И на земле", — говорится в материале.

Издание отмечает, что, по данным опроса, в прошлом году 41% респондентов в землях бывшей ГДР высказывались за сокращение военной поддержки Украины, тогда как Западной Германии таких было всего 24%.