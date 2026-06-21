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В Словакии назвали риски отказа от российского газа - РИА Новости, 21.06.2026
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07:38 21.06.2026 (обновлено: 10:38 21.06.2026)
В Словакии назвали риски отказа от российского газа

SPP: отказ ЕС от российского газа создаст зависимость от поставок СПГ

© AP Photo / Petr David JosekРаботник словацкой газовой промышленности на территории газотранспортношго подразделения в городе Вельке-Капушаны
Работник словацкой газовой промышленности на территории газотранспортношго подразделения в городе Вельке-Капушаны - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Работник словацкой газовой промышленности на территории газотранспортношго подразделения в городе Вельке-Капушаны. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отказ ЕС от газа из России создаст зависимость от поставок СПГ, заявила словацкая компания SPP.
  • Там указали, что этот подход увеличивает риски, связанные с ценой и объемом.
БРАТИСЛАВА, 21 июн — РИА Новости. Отказ ЕC от российского газа приведет к зависимости от поставок СПГ, заявила РИА Новости словацкая государственная компания SPP.
«

"В связи с запретом <...> на протяжении долгого времени мы обращаем внимание на то, что исключение одного источника из предложения европейского энергетического микса мы не считаем диверсификацией. Это является созданием зависимости от другого источника", — отметили там.

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Как указали в SPP, данный подход повышает риски, связанные с ценой и объемом, поскольку сжиженный природный газ получают те заказчики, которые готовы заплатить больше.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российских ресурсов. Запрет на поставки СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля, по долгосрочным начнет действовать с января 2027 года. Трубопроводный газ нельзя будет закупать с 17 июня 2026-го по краткосрочным контрактам и с ноября 2027-го — по долгосрочным.
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