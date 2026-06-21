Гарбузов: медицинская отрасль Москвы выросла на 15,2% за четыре месяца

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Московские предприятия активно помогают городу в оснащении больниц, поликлиник и карет скорой медицинской помощи, а за первые четыре месяца текущего года медицинская отрасль мегаполиса выросла на 15,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов.

Он подчеркнул, что именно в столице сконцентрированы ведущие лечебные центры, в которых каждый день не только лечат, но и предотвращают развитие болезней. Столичная медицинская отрасль — одна из самых динамичных.

« "В ней занято свыше 200 компаний, которые разрабатывают и выводят на рынок передовые решения для медиков по всей стране. Предприятия вносят весомый вклад в оснащение экстренных служб, больниц и поликлиник и поставляют оборудование, препараты и расходные материалы: от уникальных российских реанимационных устройств до стерилизаторов инструментов. Так, в январе-апреле 2026-го производство медицинских изделий и оборудования выросло на 15,2%, а выпуск аптечек и санитарных сумок для оказания первой помощи на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", — отметил Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.

Например, резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" "Медплант" выпустил 12 миллионов медицинских изделий, среди которых чемоданчики для оказания первой и экстренной помощи, используемые медслужбами по всей России. Еще одна запатентованная разработка —аппарат для сердечно-легочной реанимации "Арка".

Другая московская разработка — кровоостанавливающие жгуты турникетного типа ТБС производства компании "Шанс". Это специальные изделия, которые накладывают при артериальном кровотечении из верхних и нижних конечностей.

Московское предприятие "Пептоген" создал инновационный препарат "Семакс" для лечения и восстановления после инсульта. Лекарственное средство применяется медиками в стационаре.