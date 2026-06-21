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Гарбузов: медицинская отрасль Москвы выросла на 15,2% за четыре месяца - РИА Новости, 21.06.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:30 21.06.2026
Гарбузов: медицинская отрасль Москвы выросла на 15,2% за четыре месяца

Анатолий Гарбузов: медотрасль Москвы выросла на 15,2% за четыре месяца

© Фото : пресс-служба ДИППВ Москве растет производство решений для медицины
В Москве растет производство решений для медицины - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
В Москве растет производство решений для медицины
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Московские предприятия активно помогают городу в оснащении больниц, поликлиник и карет скорой медицинской помощи, а за первые четыре месяца текущего года медицинская отрасль мегаполиса выросла на 15,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Анатолий Гарбузов.
Он подчеркнул, что именно в столице сконцентрированы ведущие лечебные центры, в которых каждый день не только лечат, но и предотвращают развитие болезней. Столичная медицинская отрасль — одна из самых динамичных.
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"В ней занято свыше 200 компаний, которые разрабатывают и выводят на рынок передовые решения для медиков по всей стране. Предприятия вносят весомый вклад в оснащение экстренных служб, больниц и поликлиник и поставляют оборудование, препараты и расходные материалы: от уникальных российских реанимационных устройств до стерилизаторов инструментов. Так, в январе-апреле 2026-го производство медицинских изделий и оборудования выросло на 15,2%, а выпуск аптечек и санитарных сумок для оказания первой помощи на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года", — отметил Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.
Например, резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" "Медплант" выпустил 12 миллионов медицинских изделий, среди которых чемоданчики для оказания первой и экстренной помощи, используемые медслужбами по всей России. Еще одна запатентованная разработка —аппарат для сердечно-легочной реанимации "Арка".
Другая московская разработка — кровоостанавливающие жгуты турникетного типа ТБС производства компании "Шанс". Это специальные изделия, которые накладывают при артериальном кровотечении из верхних и нижних конечностей.
Московское предприятие "Пептоген" создал инновационный препарат "Семакс" для лечения и восстановления после инсульта. Лекарственное средство применяется медиками в стационаре.
В лечебных учреждениях от Калининграда до Владивостока используются паровые стерилизаторы другого резидента ОЭЗ — завода "ТЗМОИ". Предприятие ежегодно разрабатывает и запускает в серию новые модели дезинфекционного и стерилизационного оборудования, востребованного как в России, так и за рубежом.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАнатолий ГарбузовМосква
 
 
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