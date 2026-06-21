"Нельзя сбрасывать со счетов": Гаджиев оценил старт Португалии на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-тренер сборной России Гаджи Гаджиев заявил, что на чемпионате мира не стоит ставить крест на команде Португалии.
- Сборная Португалии сыграла вничью с командой ДР Конго в матче первого тура группового этапа чемпионата мира со счетом 1:1.
- Во втором туре сборная Португалии 23 июня встретится с командой Узбекистана.
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Экс-тренер сборной России Гаджи Гаджиев заявил РИА Новости, что на чемпионате мира не стоит ставить крест на команде Португалии, поскольку она обладает очень сбалансированным подбором футболистов.
В среду сборная Португалии сыграла вничью с командой ДР Конго в матче первого тура группового этапа чемпионата мира со счетом 1:1.
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"Безусловно, сборная Португалии на старте турнира не сыграла на том уровне, на который может претендовать. Но ведь были же случаи, когда, например, сборная Аргентины даже проиграла первую игру, а потом стала чемпионом мира. И по первым играм нельзя делать далеко идущие выводы. Ведущие футболисты сборной Португалии в первом матче турнира не сыграли в свою силу. Но, тем не менее, я считаю, что эту сборную нельзя сбрасывать со счетов, потому что у них очень сбалансированная команда", - сказал Гаджиев.
Во втором туре сборная Португалии 23 июня встретится с командой Узбекистана.