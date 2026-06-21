"Нельзя сбрасывать со счетов": Гаджиев оценил старт Португалии на ЧМ

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"Безусловно, сборная Португалии на старте турнира не сыграла на том уровне, на который может претендовать. Но ведь были же случаи, когда, например, сборная Аргентины даже проиграла первую игру, а потом стала чемпионом мира. И по первым играм нельзя делать далеко идущие выводы. Ведущие футболисты сборной Португалии в первом матче турнира не сыграли в свою силу. Но, тем не менее, я считаю, что эту сборную нельзя сбрасывать со счетов, потому что у них очень сбалансированная команда", - сказал Гаджиев.