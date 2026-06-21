Биолог рассказал, как уберечься от гадюки

Краткий пересказ от РИА ИИ Гадюки неагрессивны и нападают только в случае отсутствия другого выхода.

Для защиты от укусов гадюк рекомендуется носить резиновые сапоги и быть внимательным при сборе грибов и ягод в лесу.

Если гадюка оказалась на даче или во дворе, не следует пытаться ее поймать или причинить ей вред, лучше создать фактор беспокойства и вынести змею за пределы дома или двора.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Гадюки никогда не нападают без причины, чтобы уберечься от ее укуса, нужно носить резиновые сапоги в лесу и быть аккуратнее при сборе грибов и ягод, протягивая за ними руки под кусты, рассказал РИА Новости доцент кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Андрей Лебединский.

"Гадюка - змея не агрессивная, она кусает только когда другого выхода нет. При любой возможности уползти она скроется. При опасности свернется в клубок и будет делать ложные выпады. Для того, чтобы уберечься от ее нападения, нужно обходить те места, где люди многократно видели гадюк", - сказал биолог.

Он отметил, что гадюки не любят открытые пространства, а меры предосторожности необходимо предпринимать при походе в лес, где можно наступить на змею. "В лес нужно надевать резиновые сапоги, их гадюка не прокусит. Надо быть внимательным, когда тянешься за грибами или за ягодами – рука может оказаться прямо возле головы гадюки и та воспримет это как нападение", - сказал Лебединский.