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Биолог рассказал, как уберечься от гадюки - РИА Новости, 21.06.2026
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06:56 21.06.2026
Биолог рассказал, как уберечься от гадюки

Лебединский: уберечься от гадюки можно, нося резиновые сапоги в лесу

© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкГадюка обыкновенная
Гадюка обыкновенная - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Гадюка обыкновенная. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гадюки неагрессивны и нападают только в случае отсутствия другого выхода.
  • Для защиты от укусов гадюк рекомендуется носить резиновые сапоги и быть внимательным при сборе грибов и ягод в лесу.
  • Если гадюка оказалась на даче или во дворе, не следует пытаться ее поймать или причинить ей вред, лучше создать фактор беспокойства и вынести змею за пределы дома или двора.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июн - РИА Новости. Гадюки никогда не нападают без причины, чтобы уберечься от ее укуса, нужно носить резиновые сапоги в лесу и быть аккуратнее при сборе грибов и ягод, протягивая за ними руки под кусты, рассказал РИА Новости доцент кафедры ботаники и зоологии Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Андрей Лебединский.
"Гадюка - змея не агрессивная, она кусает только когда другого выхода нет. При любой возможности уползти она скроется. При опасности свернется в клубок и будет делать ложные выпады. Для того, чтобы уберечься от ее нападения, нужно обходить те места, где люди многократно видели гадюк", - сказал биолог.
Он отметил, что гадюки не любят открытые пространства, а меры предосторожности необходимо предпринимать при походе в лес, где можно наступить на змею. "В лес нужно надевать резиновые сапоги, их гадюка не прокусит. Надо быть внимательным, когда тянешься за грибами или за ягодами – рука может оказаться прямо возле головы гадюки и та воспримет это как нападение", - сказал Лебединский.
Ученый также призвал не проявлять агрессию к змеям. "Если гадюка приползла на дачу или во двор, не нужно пытаться поймать ее или зарубить лопатой. Гадюка занесена в Красную книгу Нижегородской области, их у нас не так много. Надо постараться создать для змеи фактор беспокойства – длиной палкой или веткой постучать около нее или подцепить и вынести за пределы дома или двора", - отметил биолог.
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