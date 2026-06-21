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ФСБ рассекретила документы о работе главаря ОУН* на германскую разведку - РИА Новости, 22.06.2026
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23:59 21.06.2026 (обновлено: 00:02 22.06.2026)
ФСБ рассекретила документы о работе главаря ОУН* на германскую разведку

Коновалец, которого хотят перезахоронить в Киеве, работал на германскую разведку

© Public domainЕвгений Коновалец
Евгений Коновалец - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Public domain
Евгений Коновалец. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главарь ОУН* Евгений Коновалец работал на германскую разведку и готовил диверсии в Советском Союзе, следует из рассекреченного документа ФСБ.
  • ФСБ рассекретила протокол допроса полковника "Абвера" Эрвина Штольце, арестованного Красной армией в Берлине в мае 1945 года.
  • Штольце рассказал, что группа украинских националистов во главе с Коновальцем с 1925 года снабжала германскую разведку сведениями, а после 1939 года начала проводить шпионско-диверсионную деятельность в Советском Союзе.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Главарь ОУН* Евгений Коновалец, которого собираются перезахоронить в Киеве, работал на германскую разведку и готовил диверсии в Советском Союзе, следует из рассекреченного документа ФСБ, который публикует ИС "Вести".
Владимир Зеленский в мае принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН* Андрея Мельника в Киевской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что, помимо Мельника, местные власти могут перезахоронить на Украине почитаемых киевским режимом главарей ОУН* Степана Бандеру и Евгения Коновальца.
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"Документ, который вы сейчас увидите, ФСБ рассекретила только что и будет представлен общественности впервые", - сказал генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
ФСБ рассекретила протокол допроса полковника "Абвера" Эрвина Штольце, который был арестован Красной армией в Берлине в мае 1945 года. Штольце отвечал за агентуру из украинских националистов.
"Начиная с 1925 года на германскую разведку стала работать группа украинских националистов во главе с бывшим полковником петлюровской армии Коновальцем (кличка "Консул 1"). Первоначально Коновалец снабжал германскую разведку сведениями о военно-политическом положении Польши, а после 1939 года его группа приступила к выполнению шпионско-диверсионной деятельности в Советском Союзе", - рассказал Штольце.
Связником от Коновальца к "Абверу" являлся агент германской разведки Ярый (кличка "Консул 2"). Штольце рассказал, что неоднократно принимал Ярого, получал от него донесения и передавал ему деньги для оплаты агентуры.
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"То есть, как говорят на Украине, за грубые гроши завербованный "Абвером" Коновалец работал на гитлеровцев, поставляя разведданные и организуя диверсии", - пояснил Киселев.
Боевое крыло ОУН* - Украинская повстанческая армия* (УПА*, запрещенная в России экстремистская организация) - воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны.
На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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В миреРоссияУкраинаКиевАндрей МельникДмитрий КиселевВладимир ЗеленскийФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Страна.ua
 
 
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