Фидан допустил сложности в переговорах между США и Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хакан Фидан обсудил со Стивом Уиткоффом ход переговоров по реализации соглашения между Вашингтоном и Тегераном.
- На нынешнем этапе сторонам предстоит решить ряд сложных технических вопросов, в том числе о механизмах ядерной верификации, санкционном режиме и создании системы предотвращения новых конфликтов.
- Переговорный процесс может периодически сталкиваться с трудностями и временными тупиками, предупредил Фидан, отметив риски внешнего вмешательства в процесс урегулирования.
АНКАРА, 21 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом ход переговоров по реализации соглашения между Вашингтоном и Тегераном, глава турецкой дипломатии допустил сложности и тупики в процессе.
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"Сегодня переговоры фактически начались. Мы только что разговаривали со (Стивом, спецпосланником президента США – ред.) Уиткоффом, эта тема также была в повестке. После подписания меморандума ряд вопросов был оставлен на обсуждение в течение 60 дней. По важнейшим темам уже продемонстрирована политическая воля, и я верю, что благодаря интенсивной работе существующие проблемы удастся преодолеть", - заявил Фидан.
Министр отметил, что на нынешнем этапе сторонам предстоит решить ряд сложных технических вопросов. По его словам, речь идет прежде всего о механизмах ядерной верификации, санкционном режиме и создании системы предотвращения новых конфликтов между сторонами.
Фидан подчеркнул, что обсуждаемые вопросы имеют принципиальное значение, поэтому переговорный процесс может периодически сталкиваться с трудностями и временными тупиками. По его словам, к подобным задержкам необходимо относиться как к естественной части переговоров.
Глава турецкой дипломатии также предупредил о рисках внешнего вмешательства в процесс урегулирования. По его мнению, существуют силы, заинтересованные в срыве достигнутых договоренностей и способные попытаться воспользоваться любыми сложностями в ходе переговоров.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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