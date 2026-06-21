Фидан допустил сложности в переговорах между США и Ираном

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"Сегодня переговоры фактически начались. Мы только что разговаривали со (Стивом, спецпосланником президента США – ред.) Уиткоффом, эта тема также была в повестке. После подписания меморандума ряд вопросов был оставлен на обсуждение в течение 60 дней. По важнейшим темам уже продемонстрирована политическая воля, и я верю, что благодаря интенсивной работе существующие проблемы удастся преодолеть", - заявил Фидан.