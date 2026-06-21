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Европа хотела бы втянуть Белоруссию в конфликт на Украине, заявил Вольфович - РИА Новости, 21.06.2026
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21:37 21.06.2026 (обновлено: 22:33 21.06.2026)
Европа хотела бы втянуть Белоруссию в конфликт на Украине, заявил Вольфович

Вольфович: Европа была бы рада втянуть Белоруссию в конфликт на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович заявил, что европейские лидеры были бы рады втянуть Белоруссию в конфликт на Украине.
  • По словам Вольфовича, наращивание вооружений в Европе увеличивает риски возникновения конфликтов в Украине, России и Беларуси.
МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Европейские лидеры были бы рады втянуть Белоруссию в конфликт на Украине, заявил госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович.
"Вот это напичкивание Европы смертоносными вооружениями какую стабильность, какую безопасность принесет? Только увеличивает риски возникновения конфликтов не только на территории Украины, России и Беларуси, про что постоянно говорят европейские лидеры, - они бы рады были втянуть нашу страну в этот конфликт, чтобы на территории нашей страны вспыхнул пожар", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь 1".
Вольфович заявил, что белорусское руководство делает все, чтобы на мировой арене услышали позицию Минска.
"Беларусь - за добрососедские отношения, за мир и диалог, за решение всех проблем за столом переговоров", - сказал он.
Госсекретарь также указал на необходимость урегулирования конфликта на Украине.
"Но, к сожалению, Европа - мы видим это по их поступкам, по их делам - к этому не готова. Она делает все возможное, чтобы этот конфликт продолжался", - отметил он.
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В миреБелоруссияУкраинаЕвропаАлександр Вольфович
 
 
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