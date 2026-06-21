Европа хотела бы втянуть Белоруссию в конфликт на Украине, заявил Вольфович

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович заявил, что европейские лидеры были бы рады втянуть Белоруссию в конфликт на Украине.
- По словам Вольфовича, наращивание вооружений в Европе увеличивает риски возникновения конфликтов в Украине, России и Беларуси.
МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Европейские лидеры были бы рады втянуть Белоруссию в конфликт на Украине, заявил госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович.
"Вот это напичкивание Европы смертоносными вооружениями какую стабильность, какую безопасность принесет? Только увеличивает риски возникновения конфликтов не только на территории Украины, России и Беларуси, про что постоянно говорят европейские лидеры, - они бы рады были втянуть нашу страну в этот конфликт, чтобы на территории нашей страны вспыхнул пожар", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь 1".
"Беларусь - за добрососедские отношения, за мир и диалог, за решение всех проблем за столом переговоров", - сказал он.
Госсекретарь также указал на необходимость урегулирования конфликта на Украине.
"Но, к сожалению, Европа - мы видим это по их поступкам, по их делам - к этому не готова. Она делает все возможное, чтобы этот конфликт продолжался", - отметил он.