Европа хотела бы втянуть Белоруссию в конфликт на Украине, заявил Вольфович

"Беларусь - за добрососедские отношения, за мир и диалог, за решение всех проблем за столом переговоров", - сказал он.

"Но, к сожалению, Европа - мы видим это по их поступкам, по их делам - к этому не готова. Она делает все возможное, чтобы этот конфликт продолжался", - отметил он.