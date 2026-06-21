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Ефимов: пять школ возвел и реконструировал город в Троицке и Новой Москве - РИА Новости, 21.06.2026
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14:05 21.06.2026
Ефимов: пять школ возвел и реконструировал город в Троицке и Новой Москве

Ефимов: пять школ Москва построила и реконструировала в ТиНАО с 2021 года

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Пять школ построили и реконструировали за счет городского бюджета в Троицком и Новомосковском административных округах с 2021 года, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город уделяет большое внимание развитию инфраструктуры Троицкого и Новомосковского административных округов. Здесь строят новые дороги, открывают станции метро, возводят необходимые социальные объекты. Так, с 2021 года в ТиНАО построили и реконструировали пять школ. Каждый проект включал возведение новых корпусов, а также реконструкцию старых зданий", – цитирует Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.
Замглавы города обратил внимание, что все работы велись в рамках Адресной инвестиционной программы. Благодаря ей в Воронове, Бекасове и Краснопахорском районе Троицкого административного округа и в Щербинке и Внукове Новомосковского административного округа появились объекты образования для более чем 3,3 тысячи школьников, дополнил заммэра.
Суммарная площадь возведенных и реконструированных учреждений образования близка к 48 тысячам квадратных метров, уточнил чиновник.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о законченной реконструкции здания школы в Воронове, где оборудовали универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортивный зал, кабинеты труда и технического моделирования, психолога и логопеда.
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