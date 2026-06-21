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Ефимов: более 6,2 км прошли щиты на участке Рублево-Архангельской линии - РИА Новости, 21.06.2026
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12:19 21.06.2026
Ефимов: более 6,2 км прошли щиты на участке Рублево-Архангельской линии

Ефимов: три щита проложили тоннели первого участка Рублево-Архангельской ветки

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Три тоннелепроходческих механизированных комплекса проложили свыше 6,2 километра тоннелей первого участка Рублево-Архангельской линии метрополитена, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Работы велись между станциями "Шелепиха" и "Бульвар Генерала Карбышева" столичной подземки, уточнил замглавы города.
"Проходческие работы по созданию перегонов новой Рублево-Архангельской линии метро начались в 2021 году. Всего при строительстве тоннелей на первом участке были задействованы три шестиметровых щита: "София", "Виктория" и "Натали". Последний выполнил первую проходку на этой линии от будущей станции "Народное Ополчение" до "Звенигородской", – приводит слова Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
Более того, метростроители между станциями "Шелепиха" и "Звенигородская" расширили тоннели с шести до 10 метров, что позволит включить в новый радиус действовавший прежде участок Большой кольцевой линии со станциями "Шелепиха" и "Деловой центр", добавил заммэра.
Как напомнили в пресс-службе столичного градкомплекса, Рублево-Архангельская линия метро соединит деловой центр "Москва-Сити" и территорию Рублево-Архангельское, ее продлят до Красногорска. Ветка будет состоять из 12 станций протяженностью более 27 километров с пересадками на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение нарастить темпы строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метрополитена.
Он также соообщил о техническом пуске участка Рублево-Архангельской линии метро.
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