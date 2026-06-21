Ефимов: более 6,2 км прошли щиты на участке Рублево-Архангельской линии

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Три тоннелепроходческих механизированных комплекса проложили свыше 6,2 километра тоннелей первого участка Рублево-Архангельской линии метрополитена, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Работы велись между станциями "Шелепиха" и "Бульвар Генерала Карбышева" столичной подземки, уточнил замглавы города.

"Проходческие работы по созданию перегонов новой Рублево-Архангельской линии метро начались в 2021 году. Всего при строительстве тоннелей на первом участке были задействованы три шестиметровых щита: "София", "Виктория" и "Натали". Последний выполнил первую проходку на этой линии от будущей станции "Народное Ополчение" до "Звенигородской", – приводит слова Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.

Более того, метростроители между станциями "Шелепиха" и "Звенигородская" расширили тоннели с шести до 10 метров, что позволит включить в новый радиус действовавший прежде участок Большой кольцевой линии со станциями "Шелепиха" и "Деловой центр", добавил заммэра.

Как напомнили в пресс-службе столичного градкомплекса, Рублево-Архангельская линия метро соединит деловой центр "Москва-Сити" и территорию Рублево-Архангельское, ее продлят до Красногорска. Ветка будет состоять из 12 станций протяженностью более 27 километров с пересадками на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение нарастить темпы строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метрополитена.