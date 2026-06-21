Мужчине, напавшему на мусульман в Эдинбурге, предъявили обвинения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Эдинбурге 36-летний мужчина поранил пять человек, ему предъявлены обвинения.
- В расследовании инцидентов в Эдинбурге участвует контртеррористическая полиция.
ЛОНДОН, 21 июн - РИА Новости. Мужчине, поранившему пять человек в шотландском Эдинбурге, предъявлены обвинения, сообщает полиция Шотландии.
"Тридцатишестилетнему мужчине предъявлены обвинения в связи с рядом инцидентов, произошедших в Эдинбурге в пятницу", - говорится в заявлении полиции.
Ранее Шотландская ассоциация мечетей (Scottish Association of Mosques, SAM) заявила, что несколько членов мусульманской общины Шотландии пострадали во время серии нападений в Эдинбурге.
В связи с инцидентами задержан 36-летний шотландец. В расследовании происшествия участвует контртеррористическая полиция.