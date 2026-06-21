Рейтинг@Mail.ru
Мужчине, напавшему на мусульман в Эдинбурге, предъявили обвинения - РИА Новости, 21.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 21.06.2026
Мужчине, напавшему на мусульман в Эдинбурге, предъявили обвинения

Мужчине, напавшему на 5 человек в Эдинбурге, предъявили обвинения

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Виктория стрит в Эдинбурге
Вид на Виктория стрит в Эдинбурге - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Вид на Виктория стрит в Эдинбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Эдинбурге 36-летний мужчина поранил пять человек, ему предъявлены обвинения.
  • В расследовании инцидентов в Эдинбурге участвует контртеррористическая полиция.
ЛОНДОН, 21 июн - РИА Новости. Мужчине, поранившему пять человек в шотландском Эдинбурге, предъявлены обвинения, сообщает полиция Шотландии.
"Тридцатишестилетнему мужчине предъявлены обвинения в связи с рядом инцидентов, произошедших в Эдинбурге в пятницу", - говорится в заявлении полиции.
Ранее Шотландская ассоциация мечетей (Scottish Association of Mosques, SAM) заявила, что несколько членов мусульманской общины Шотландии пострадали во время серии нападений в Эдинбурге.
В связи с инцидентами задержан 36-летний шотландец. В расследовании происшествия участвует контртеррористическая полиция.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Британская правая партия пообещала запретить превращение церквей в мечети
23 февраля, 18:25
 
В миреЭдинбург (город)Шотландия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала