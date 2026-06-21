В Душанбе прошел мотопробег к 85-летию начала Великой Отечественной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Душанбе состоялся мотопробег членов байкерского клуба "Ирбис", приуроченный к 85-летию начала Великой Отечественной войны.
- Более 100 мотоциклистов проехали с флагами Таджикистана и России, копиями знамени Победы и возложили цветы к монументу в Парке Победы.
ДУШАНБЕ, 21 июн - РИА Новости. Мотопробег членов байкерского клуба "Ирбис", приуроченный к 85-летию начала Великой Отечественной войны, состоялся в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.
Более 100 мотоциклистов проехали с флагами Таджикистана и России, копиями знамени Победы от юго-западной до северо-восточной части Душанбе, к Парку Победы, где возложили цветы к монументу в память о погибших в Великой Отечественной.
"Мотопробег стал способом привлечь внимание молодежи к памяти о войне и ее значении", - сказал журналистам директор представительства Россотрудничества Андрей Патрушев.
По словам руководителя клуба байкеров Гафура Иркаева, члены "Ирбиса" свято чтят память о погибших в Великой Отечественной войне.
"Все эти воины, погибшие на поле битвы, умершие от ран в госпиталях, своей кровью отстояли свободу и независимость нашей великой родины - Советского Союза - и мы должны передавать память о них из поколения в поколения", - сказал он РИА Новости.