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В Душанбе прошел мотопробег к 85-летию начала Великой Отечественной - РИА Новости, 21.06.2026
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17:41 21.06.2026
В Душанбе прошел мотопробег к 85-летию начала Великой Отечественной

В Душанбе байкеры провели мотопробег, приуроченный к 85-летию начала ВОВ

© Фото : Россотрудничество Байкеры клуба "Ирбис" во время автопробега в Душанбе
 Байкеры клуба Ирбис во время автопробега в Душанбе - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : Россотрудничество
Байкеры клуба "Ирбис" во время автопробега в Душанбе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Душанбе состоялся мотопробег членов байкерского клуба "Ирбис", приуроченный к 85-летию начала Великой Отечественной войны.
  • Более 100 мотоциклистов проехали с флагами Таджикистана и России, копиями знамени Победы и возложили цветы к монументу в Парке Победы.
ДУШАНБЕ, 21 июн - РИА Новости. Мотопробег членов байкерского клуба "Ирбис", приуроченный к 85-летию начала Великой Отечественной войны, состоялся в Душанбе, передает корреспондент РИА Новости.
Более 100 мотоциклистов проехали с флагами Таджикистана и России, копиями знамени Победы от юго-западной до северо-восточной части Душанбе, к Парку Победы, где возложили цветы к монументу в память о погибших в Великой Отечественной.
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"Мотопробег стал способом привлечь внимание молодежи к памяти о войне и ее значении", - сказал журналистам директор представительства Россотрудничества Андрей Патрушев.
По словам руководителя клуба байкеров Гафура Иркаева, члены "Ирбиса" свято чтят память о погибших в Великой Отечественной войне.
"Все эти воины, погибшие на поле битвы, умершие от ран в госпиталях, своей кровью отстояли свободу и независимость нашей великой родины - Советского Союза - и мы должны передавать память о них из поколения в поколения", - сказал он РИА Новости.
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