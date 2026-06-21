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В ДТП с микроавтобусом в Крыму погиб несовершеннолетний - РИА Новости, 21.06.2026
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23:41 21.06.2026
В ДТП с микроавтобусом в Крыму погиб несовершеннолетний

Один из погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму — несовершеннолетний

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли два человека, один из которых несовершеннолетний 17 лет.
  • Причиной аварии стал выезд BMW на встречную полосу, проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Один из погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму несовершеннолетний 17 лет, сообщает пресс-служба МВД Крыма.
Иномарка столкнулась с пассажирским микроавтобусом в Крыму, погибли два пассажира, количество пострадавших уточняется, сообщили ранее в прокуратуре региона. Причиной ДТП стал выезд BMW на "встречку".
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"В результате ДТП два человека смертельно травмированы, один из которых несовершеннолетний 17 лет", - говорится в сообщении.

По данным полиции, ДТП произошло в Первомайском районе Крыма. За рулем иномарки был водитель 1986 года рождения, микроавтобуса - 1954 года рождения.
"Проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего и решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в полиции.
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ПроисшествияРеспублика КрымПервомайский районBMW AGBMW 1
 
 
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