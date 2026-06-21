В ДТП с микроавтобусом в Крыму погиб несовершеннолетний

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли два человека, один из которых несовершеннолетний 17 лет.
- Причиной аварии стал выезд BMW на встречную полосу, проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Один из погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму несовершеннолетний 17 лет, сообщает пресс-служба МВД Крыма.
Иномарка столкнулась с пассажирским микроавтобусом в Крыму, погибли два пассажира, количество пострадавших уточняется, сообщили ранее в прокуратуре региона. Причиной ДТП стал выезд BMW на "встречку".
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"В результате ДТП два человека смертельно травмированы, один из которых несовершеннолетний 17 лет", - говорится в сообщении.
По данным полиции, ДТП произошло в Первомайском районе Крыма. За рулем иномарки был водитель 1986 года рождения, микроавтобуса - 1954 года рождения.
"Проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего и решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в полиции.
В Крыму в ДТП погиб один человек и еще четверо пострадали
1 декабря 2025, 16:04