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В ДТП в Крыму погибли два человека - РИА Новости, 21.06.2026
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23:13 21.06.2026 (обновлено: 23:28 21.06.2026)
В ДТП в Крыму погибли два человека

В Крыму иномарка столкнулась с микроавтобусом, погибли два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму произошло ДТП с участием автомобиля BMW и пассажирского микроавтобуса «Мерседес спринтер».
  • В результате аварии на месте происшествия погибли два человека, находившихся в микроавтобусе, количество пострадавших уточняется.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Иномарка столкнулась с пассажирским микроавтобусом в Крыму, погибли два пассажира, количество пострадавших уточняется, сообщает прокуратура региона.
«

"Водитель автомобиля BMW, двигаясь по автодороге "Красноперекопск-Симферополь" в районе села Открытое, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом "Мерседес спринтер", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в результате ДТП на месте происшествия погибли два человека, находившихся в микроавтобусе, количество пострадавших уточняется.
"Микроавтобус осуществлял перевозку пассажиров, в салоне находилось 18 человек", - подчеркнули в прокуратуре.
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