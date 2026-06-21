В ДТП в Крыму погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму произошло ДТП с участием автомобиля BMW и пассажирского микроавтобуса «Мерседес спринтер».
- В результате аварии на месте происшествия погибли два человека, находившихся в микроавтобусе, количество пострадавших уточняется.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Иномарка столкнулась с пассажирским микроавтобусом в Крыму, погибли два пассажира, количество пострадавших уточняется, сообщает прокуратура региона.
По данным прокуратуры, в результате ДТП на месте происшествия погибли два человека, находившихся в микроавтобусе, количество пострадавших уточняется.
"Микроавтобус осуществлял перевозку пассажиров, в салоне находилось 18 человек", - подчеркнули в прокуратуре.