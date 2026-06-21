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В Ингушетии пять человек пострадали в ДТП - РИА Новости, 21.06.2026
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15:31 21.06.2026 (обновлено: 15:36 21.06.2026)
В Ингушетии пять человек пострадали в ДТП

При столкновении двух автомобилей в Ингушетии пострадали 5 детей и двое взрослых

© Фото : Прокуратура Республики Ингушетия/MAXПоследствия ДТП с участием двух автомобилей в Ингушетии
Последствия ДТП с участием двух автомобилей в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : Прокуратура Республики Ингушетия/MAX
Последствия ДТП с участием двух автомобилей в Ингушетии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ингушетии произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей Mercedes и Changan.
  • Пятеро детей и двое взрослых пострадали, их доставили в травматологическое отделение Центральной районной больницы Сунженского района, погибших нет.
НАЛЬЧИК, 21 июн – РИА Новости. Пятеро детей и двое взрослых доставлены в больницу после столкновения двух легковых автомобилей в Ингушетии, погибших нет, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
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"В 12.20 мск в воскресенье поступила информация о ДТП на автомобильной дороге Сунжа-Нестеровское в районе моста через федеральную автодорогу Р-217. По прибытии на место происшествия установлено, что произошло столкновение двух легковых автомобилей Mercedes и Changan. По предварительным данным, пострадали семь человек (из них двое взрослых и пятеро детей), погибших нет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, все пострадавшие оперативно доставлены в травматологическое отделение Центральной районной больницы Сунженского района.
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ПроисшествияРеспублика ИнгушетияРоссияСунженский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Mercedes
 
 
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