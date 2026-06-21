В Ингушетии пять человек пострадали в ДТП

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"В 12.20 мск в воскресенье поступила информация о ДТП на автомобильной дороге Сунжа-Нестеровское в районе моста через федеральную автодорогу Р-217. По прибытии на место происшествия установлено, что произошло столкновение двух легковых автомобилей Mercedes и Changan. По предварительным данным, пострадали семь человек (из них двое взрослых и пятеро детей), погибших нет", - говорится в сообщении.