В Ингушетии пять человек пострадали в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ингушетии произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей Mercedes и Changan.
- Пятеро детей и двое взрослых пострадали, их доставили в травматологическое отделение Центральной районной больницы Сунженского района, погибших нет.
НАЛЬЧИК, 21 июн – РИА Новости. Пятеро детей и двое взрослых доставлены в больницу после столкновения двух легковых автомобилей в Ингушетии, погибших нет, сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
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"В 12.20 мск в воскресенье поступила информация о ДТП на автомобильной дороге Сунжа-Нестеровское в районе моста через федеральную автодорогу Р-217. По прибытии на место происшествия установлено, что произошло столкновение двух легковых автомобилей Mercedes и Changan. По предварительным данным, пострадали семь человек (из них двое взрослых и пятеро детей), погибших нет", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, все пострадавшие оперативно доставлены в травматологическое отделение Центральной районной больницы Сунженского района.