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Семья из России пострадала в ДТП в БиГ - РИА Новости, 21.06.2026
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02:19 21.06.2026
Семья из России пострадала в ДТП в БиГ

Семья из России пострадала в ДТП в Республике Сербской БиГ

© Фото : посольство Российской Федерации в Боснии и ГерцеговинеЗдание посольства Российской Федерации в Боснии и Герцеговине
Здание посольства Российской Федерации в Боснии и Герцеговине - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : посольство Российской Федерации в Боснии и Герцеговине
Здание посольства Российской Федерации в Боснии и Герцеговине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семья российских граждан пострадала в ДТП на магистральной трассе Приедор — Баня-Лука в Республике Сербской Боснии и Герцеговины.
  • Пострадавшие были доставлены в Университетский клинический центр РС в Баня-Луке, где им оказывается срочная медицинская помощь.
БЕЛГРАД, 21 июн - РИА Новости. Семья граждан России пострадала в ДТП в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) им оказывается медицинская помощь, заявило посольство РФ в БиГ.
Российское диппредставительство сообщило, что 20 июня произошло дорожно-транспортное происшествие на магистральной трассе Приедор - Баня-Лука РС БиГ.
"Пострадала семья российских граждан в легковом автомобиле в составе супружеской пары и малолетнего ребенка. Росграждане были доставлены в Университетский клинический центр РС в Баня-Луке, где им в настоящее время оказывается срочная медицинская помощь", - указала дипмиссия в Telegram.
Российские дипломаты отметили, что находятся в контакте по данному вопросу с компетентными учреждениями Республики Сербской и внимательно отслеживает ситуацию с состоянием пострадавших, оказывая необходимое содействие.
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