В Оренбургской области ликвидируют последствия сильного дождя

Кроме того, ограничено движение на автодороге "Оренбург – Беляевка". Ориентировочно, перекрытие будет действовать до 09.00 (7.00 мск) 22 июня. На месте дежурят патрульные машины Госавтоинспекции, следует из сообщения.

ГУ МЧС по региону предупреждает о шторме в Оренбургской области. "Штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении погоды: в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 21 июня и днем 22 июня ожидается очень сильный ветер порывы 25-27 метров в секунду. В ближайшие сутки, 22 июня, в отдельных районах ожидается очень сильный дождь", - сообщает ведомство.