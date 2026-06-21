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В Оренбургской области ликвидируют последствия сильного дождя - РИА Новости, 21.06.2026
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22:52 21.06.2026
В Оренбургской области ликвидируют последствия сильного дождя

В поселках и СНТ в Оренбургской области ликвидируют последствия сильного дождя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛивень
Ливень - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Оренбургском районе 21 июня выпала почти месячная норма осадков, в результате чего оказались подтопленными несколько участков дорог и улиц в населенных пунктах.
  • Больше всего пострадали поселок Пригородный и садовые общества в Ивановском сельсовете Оренбургского района, для ликвидации последствий привлечены спасатели и сотрудники МЧС.
  • Ограничено движение на автодороге «Оренбург — Беляевка» до 09:00 (7:00 мск) 22 июня, а также объявлено штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении с сильным ветром и дождем.
УФА, 21 июн - РИА Новости. Последствия выпадения сильного дождя, которые подтопили участки дорог и улиц в населенных пунктах, ликвидируют под Оренбургом, сообщает правительство региона на платформе "Макс".
"Почти месячная норма осадков выпала сегодня (в воскресенье, 21 июня - ред.) в Оренбургском районе. В результате оказались подтопленными несколько участков дорог и улиц в населенных пунктах", - сообщили власти.
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Больше всего после сильного дождя пострадали поселок Пригородный и садовые общества в Ивановском сельсовете Оренбургского района. Для ликвидации последствий привлечены силы и средства администрации района, областная аварийно-спасательная служба, а также сотрудники главного управления МЧС России по Оренбургской области, говорится в сообщении.
Кроме того, ограничено движение на автодороге "Оренбург – Беляевка". Ориентировочно, перекрытие будет действовать до 09.00 (7.00 мск) 22 июня. На месте дежурят патрульные машины Госавтоинспекции, следует из сообщения.
Оренбурге коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Задействованы помпы для откачивания воды из ливневой канализации", - сообщили областные власти.
ГУ МЧС по региону предупреждает о шторме в Оренбургской области. "Штормовое предупреждение об опасном метеорологическом явлении погоды: в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 21 июня и днем 22 июня ожидается очень сильный ветер порывы 25-27 метров в секунду. В ближайшие сутки, 22 июня, в отдельных районах ожидается очень сильный дождь", - сообщает ведомство.
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