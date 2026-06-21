Исследование показало уровень доверия россиян к медицине

Краткий пересказ от РИА ИИ Показатель доверия россиян к государственной системе здравоохранения достиг исторического максимума и составляет 89%.

Наибольшим доверием у россиян пользуются врачи общей практики — 83%.

20% россиян проходят обследования раз в 4–6 месяцев, 19% делают это раз в 2–3 месяца, 19% — один раз в месяц и чаще.

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Показатель доверия россиян к государственной системе здравоохранения достиг исторического максимума и составляет 89%, следует из результатов исследования группы компаний "НИЖФАРМ", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

День медицинского работника в 2026 году отмечается 21 июня.

"Ключевой метрикой исследования на протяжении многих лет остается уровень доверия россиян к официальной медицине. Данный показатель продолжает неуклонно расти: за последние 5 лет он увеличился на 35 процентных пунктов и в 2026 году достиг исторического максимума - 89%", - говорится в исследовании.

Наибольшим доверием в вопросах здоровья у россиян пользуются врачи общей практики - 83%, ученые - 39% и фармацевты - 30%. Также отмечается рост регулярности визитов россиян к врачам: 20% россиян проходят обследования раз в 4–6 месяцев, 19% делают это раз в 2–3 месяца, 19% - один раз в месяц и чаще.

"Это подчеркивает критическую важность повышения медицинской грамотности населения и доступности диспансеризации", - уточняется в исследовании.