Исследование показало уровень доверия россиян к медицине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Показатель доверия россиян к государственной системе здравоохранения достиг исторического максимума и составляет 89%.
- Наибольшим доверием у россиян пользуются врачи общей практики — 83%.
- 20% россиян проходят обследования раз в 4–6 месяцев, 19% делают это раз в 2–3 месяца, 19% — один раз в месяц и чаще.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Показатель доверия россиян к государственной системе здравоохранения достиг исторического максимума и составляет 89%, следует из результатов исследования группы компаний "НИЖФАРМ", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
День медицинского работника в 2026 году отмечается 21 июня.
"Ключевой метрикой исследования на протяжении многих лет остается уровень доверия россиян к официальной медицине. Данный показатель продолжает неуклонно расти: за последние 5 лет он увеличился на 35 процентных пунктов и в 2026 году достиг исторического максимума - 89%", - говорится в исследовании.
Наибольшим доверием в вопросах здоровья у россиян пользуются врачи общей практики - 83%, ученые - 39% и фармацевты - 30%. Также отмечается рост регулярности визитов россиян к врачам: 20% россиян проходят обследования раз в 4–6 месяцев, 19% делают это раз в 2–3 месяца, 19% - один раз в месяц и чаще.
"Это подчеркивает критическую важность повышения медицинской грамотности населения и доступности диспансеризации", - уточняется в исследовании.
Опрос проводился методом онлайн-анкетирования. В нем приняли участие 2400 россиян (мужчины и женщины в возрасте от 18 до 65 лет), проживающих в городах РФ с населением от 100 тысяч человек. Период сбора данных — апрель 2026 года.