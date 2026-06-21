В Донецке при атаке украинского дрона пострадала женщина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киевском районе Донецка ранена женщина 1969 года рождения в результате атаки украинского БПЛА.
- Также сообщалось о ранении мирной жительницы 1974 года рождения и повреждении торгового киоска и легкового автомобиля в результате атаки дрона.
ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Женщина ранена в результате атаки украинского БПЛА в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
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"Продолжает поступать информация о последствиях вражеского обстрела в Киевском районе. Также в результате атаки БПЛА пострадала женщина 1969 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее глава города сообщал о ранении мирной жительницы 1974 года рождения и о повреждении торгового киоска и легкового автомобиля также в результате атаки украинского беспилотника.