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В Донецке при атаке украинского дрона пострадала женщина - РИА Новости, 21.06.2026
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20:59 21.06.2026
В Донецке при атаке украинского дрона пострадала женщина

Кулемзин: в Донецке при атаке беспилотника пострадала женщина 1969 года рождения

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киевском районе Донецка ранена женщина 1969 года рождения в результате атаки украинского БПЛА.
  • Также сообщалось о ранении мирной жительницы 1974 года рождения и повреждении торгового киоска и легкового автомобиля в результате атаки дрона.
ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Женщина ранена в результате атаки украинского БПЛА в Киевском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
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"Продолжает поступать информация о последствиях вражеского обстрела в Киевском районе. Также в результате атаки БПЛА пострадала женщина 1969 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее глава города сообщал о ранении мирной жительницы 1974 года рождения и о повреждении торгового киоска и легкового автомобиля также в результате атаки украинского беспилотника.
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