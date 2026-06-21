В Донецке при атаке БПЛА поврежден торговый киоск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Донецке повреждены торговый киоск и легковой автомобиль в результате атаки украинского беспилотника.
- Ранена жительница Донецка в результате атаки украинского БПЛА.
ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Торговый киоск и легковой автомобиль повреждены в результате атаки украинского беспилотника по Донецку, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По дополнительной информации, в Киевском районе в результате атаки БПЛА повреждены торговый киоск и легковой автомобиль", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее глава города сообщал о ранении жительницы Донецка также в результате атаки украинского БПЛА.
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22 июня 2022, 17:18