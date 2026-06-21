В Донецке женщина получила ранение из-за атаки украинского БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киевском районе Донецка женщина получила ранение в результате атаки украинского БПЛА.
- Пострадавшая женщина 1974 года рождения доставлена в медицинское учреждение.
ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Женщина в Киевском районе Донецка получила ранение в результате атаки украинского БПЛА, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации, в Киевском районе в результате атаки БПЛА пострадала женщина 1974 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.
Мэр добавил, что пострадавшая уже доставлена в медицинское учреждение.
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