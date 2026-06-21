В Челябинской области три человека сгорели в доме

Краткий пересказ от РИА ИИ В садовом доме в Копейском городском округе Челябинской области произошел пожар, в результате которого погибли три человека, еще двое были госпитализированы.

Пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров.

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июн - РИА Новости. Три человека погибли, еще двое госпитализированы при пожаре в садовом доме в Копейском городском округе Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

По данным пресс-центра, ночью поступило сообщение о возгорании садового дома в СНТ "Часовщик". По прибытии подразделений установлено, что происходило горение мебели и вещей в комнате на первом этаже.

"Жертвами огненной стихии стали три человека, еще двое получили травмы и были госпитализированы. Пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров", - говорится в сообщении.