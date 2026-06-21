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В Челябинской области три человека сгорели в доме - РИА Новости, 21.06.2026
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06:46 21.06.2026 (обновлено: 09:20 21.06.2026)
В Челябинской области три человека сгорели в доме

В Челябинской области три человека сгорели в садовом доме

© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской областиПожар на территории СНТ "Часовщик" в Челябинской области
Пожар на территории СНТ Часовщик в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области
Пожар на территории СНТ "Часовщик" в Челябинской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В садовом доме в Копейском городском округе Челябинской области произошел пожар, в результате которого погибли три человека, еще двое были госпитализированы.
  • Пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров.
ЧЕЛЯБИНСК, 21 июн - РИА Новости. Три человека погибли, еще двое госпитализированы при пожаре в садовом доме в Копейском городском округе Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
По данным пресс-центра, ночью поступило сообщение о возгорании садового дома в СНТ "Часовщик". По прибытии подразделений установлено, что происходило горение мебели и вещей в комнате на первом этаже.
"Жертвами огненной стихии стали три человека, еще двое получили травмы и были госпитализированы. Пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Для установления причины ЧП к месту направлена испытательная пожарная лаборатория, отмечает ГУМЧС.
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