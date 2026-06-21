В ДНР за неделю сорвали 128 атак украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДНР за прошедшую неделю сорвали 128 террористических атак украинских БПЛА.
- Атаки были направлены на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. В ДНР сорвали 128 террористических атак украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 128 террористических атак со стороны противника", – говорится в сообщении.