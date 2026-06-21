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В ДНР за неделю сорвали 128 атак украинских БПЛА - РИА Новости, 21.06.2026
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В ДНР за неделю сорвали 128 атак украинских БПЛА

В ДНР сорвали 128 террористических атак украинских БПЛА за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитная установка ЗУ-23-2 работает по БПЛА ВСУ в зоне СВО
Зенитная установка ЗУ-23-2 работает по БПЛА ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитная установка ЗУ-23-2 работает по БПЛА ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДНР за прошедшую неделю сорвали 128 террористических атак украинских БПЛА.
  • Атаки были направлены на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. В ДНР сорвали 128 террористических атак украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 128 террористических атак со стороны противника", – говорится в сообщении.
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