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В ДНР мирный житель погиб из-за атак украинских дронов - РИА Новости, 21.06.2026
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22:11 21.06.2026 (обновлено: 22:21 21.06.2026)
В ДНР мирный житель погиб из-за атак украинских дронов

В ДНР мирный житель погиб и еще 7 пострадали из-за атак украинских дронов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДНР один мирный житель погиб, еще семь человек, включая двоих детей, пострадали из-за атак украинских дронов.
  • Пострадавшие зафиксированы в Шахтерске, на автодороге Дебальцево — Светлодарск, в Киевском районе Донецка и в Никитовском районе Горловки.
  • Повреждены объект гражданской инфраструктуры, жилое домостроение, три грузовых и один легковой автомобиль в нескольких муниципальных округах ДНР.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Один мирный житель ДНР погиб, еще семь, в том числе двое детей, пострадали в воскресенье из-за атак украинских дронов, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Один мирный житель республики погиб и еще семь, в том числе двое детей, пострадали сегодня из-за атак ударных дронов ВСУ",- написал он в Telegram-канале.
Уточняется, что в Шахтерске погиб мужчина, еще один мужчина получил на автодороге Дебальцево - Светлодарск в городском округе Дебальцево ранения средней степени тяжести. Кроме того, в Киевском районе Донецка ранения средней степени тяжести получили женщина и мужчина, пострадала еще одна женщина. В Никитовском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили ребенок и женщина, также пострадал еще один ребенок.
"Поврежден объект гражданской инфраструктуры, жилое домостроение, три грузовых и один легковой автомобиль в городском округе Дебальцево, Великоновоселковском, Шахтерском, Новоазовском муниципальных округах", - добавил Пушилин.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияДебальцевоШахтерск (Сахалинская область)Денис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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