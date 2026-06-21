В ДНР мирный житель погиб из-за атак украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДНР один мирный житель погиб, еще семь человек, включая двоих детей, пострадали из-за атак украинских дронов.
- Пострадавшие зафиксированы в Шахтерске, на автодороге Дебальцево — Светлодарск, в Киевском районе Донецка и в Никитовском районе Горловки.
- Повреждены объект гражданской инфраструктуры, жилое домостроение, три грузовых и один легковой автомобиль в нескольких муниципальных округах ДНР.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Один мирный житель ДНР погиб, еще семь, в том числе двое детей, пострадали в воскресенье из-за атак украинских дронов, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Один мирный житель республики погиб и еще семь, в том числе двое детей, пострадали сегодня из-за атак ударных дронов ВСУ",- написал он в Telegram-канале.
Уточняется, что в Шахтерске погиб мужчина, еще один мужчина получил на автодороге Дебальцево - Светлодарск в городском округе Дебальцево ранения средней степени тяжести. Кроме того, в Киевском районе Донецка ранения средней степени тяжести получили женщина и мужчина, пострадала еще одна женщина. В Никитовском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили ребенок и женщина, также пострадал еще один ребенок.
"Поврежден объект гражданской инфраструктуры, жилое домостроение, три грузовых и один легковой автомобиль в городском округе Дебальцево, Великоновоселковском, Шахтерском, Новоазовском муниципальных округах", - добавил Пушилин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18