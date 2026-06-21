Дмитриев в шутку попросил инопланетян убедить Мерца уйти в отставку

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в шутку попросил инопланетян убедить канцлера ФРГ Фридриха Мерца уйти в отставку вслед за британским премьером Киром Стармером, поскольку его решения "разрушают цивилизацию".

В субботу газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что союзники Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку, и, возможно, заявит об этом уже в понедельник. При этом британский министр по делам бизнеса Питер Кайл ранее в воскресенье опроверг сообщения о подобных намерениях премьера.