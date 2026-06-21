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Дмитриев в шутку попросил инопланетян убедить Мерца уйти в отставку - РИА Новости, 21.06.2026
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20:12 21.06.2026 (обновлено: 20:34 21.06.2026)
Дмитриев в шутку попросил инопланетян убедить Мерца уйти в отставку

Глава РФПИ Дмитриев в шутку попросил инопланетян убедить Мерца уйти в отставку

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 21.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кирилл Дмитриев в шутку попросил инопланетян убедить Мерца уйти в отставку.
  • Его рейтинги хуже, чем у Стармера, добавил глава РФПИ.
  • По словам Дмитриева, Мерц разрушает цивилизацию своими воинственными, иммиграционными, плохими энергетическими и экономическими решениями.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в шутку попросил инопланетян убедить канцлера ФРГ Фридриха Мерца уйти в отставку вслед за британским премьером Киром Стармером, поскольку его решения "разрушают цивилизацию".
Десятого июня Дмитриев пошутил, что инопланетянам при контакте с человечеством слоило бы убедить премьера Британии покинуть свой пост. Президент США Дональд Трамп в воскресенье выразил убежденность, что Стармер уйдет в отставку на фоне провалов его миграционной и энергетической политики
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"Дорогие инопланетяне, спасибо вам, что вы проявили ваше всемогущество и добродетель и убедили Стармера уйти в отставку в течение двух недель после просьбы. Можете, пожалуйста, теперь сделать это с Мерцем? Его рейтинги еще хуже. Он разрушает цивилизацию своими воинственными, иммиграционными, плохими энергетическими и экономическими решениями", - написал Дмитриев в соцсети Х.
Он также предложил другой вариант: заставить Мерца исправиться и изменить "всю его ошибочную политику".
В комментариях под публикацией пользователи называют и других политиков, с которыми, по их мнению, следовало бы сделать то же самое: в частности, упоминаются премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Канады Марк Карни и ряд израильских министров. Дмитриев попросил "прислать ему полный список".
В субботу газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что союзники Стармера убеждены, что он готовится подать в отставку, и, возможно, заявит об этом уже в понедельник. При этом британский министр по делам бизнеса Питер Кайл ранее в воскресенье опроверг сообщения о подобных намерениях премьера.
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